الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عن المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن المستندات الرسمية اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن استخراج بطاقة الخدمات يتطلب الآتي:

-صورة بطاقة رقم قومي سارية.

-صورة شهادة ميلاد لمن هم تحت 16 سنة.

-تقرير طبي.

-عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

-تقرير طبي مميكن للأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة وتقرير طبي ورقي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت الوزارة، أن هناك العديد من المزايا لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وهى الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5%، كما لأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، بالإضافة إلى الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية، وأيضًا الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

إعاقات لها حق الحصول على بطاقة الخدمات 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددا من الإعاقات لها حق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت وزارة التضامن، أن هذه الإعاقات هى الحركية مثل حالات ضمور العضلات، والإعاقات المتوسطة، والجزام، وإصابات وتشوهات العمود الفقري الشديد، حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، الشلل الدماغي، وشلل الأطفال في طرف أو أكثر، وإصابات الحبل الشوكي، والجلطة الدماغية، والخلل العصبي الطرفي، بالإضافة إلى الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل، حالات تيبس المفاصل الشديد والمتوسط، اضطراب طيف التوحد، واضطرابات التواصل، وأمراض القلب والدم، والإعاقات البصرية والسمعية.

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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