الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الثقافة

هانم الشربينى: لدى مادة أرشيفية تكفى لتأليف عشرة كتب عن حياة أحمد زكى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت الكاتبة الصحفية هانم الشربيني، إن لديها مادة أرشيفية لا تقل عن تأليف عشرة كتب عن حياة الفنان أحمد زكي.

وأضافت "الشربيني"، خلال ندوة توقيع كتابها الجديد "أوراق أحمد زكي"، مساء اليوم الأحد، بمكتبة البلد،  أن من ساعد أحمد زكي في التحاقه بمعهد السينما بعد تخرجه من دبلوم الصنايع هو المخرج جلال الشرقاوي، وأنها تأكدت من خلال الأوراق التي جمعتها عنه فى رحلة إعداد هذا الكتاب أن فيلم "شفيقة ومتولي" يعد الانطلاقة الحقيقية له.

وأوضحت، أن الأوراق التي حصلت عليها تضمنت كل ما يقوم به زكي حتى إيصالات المبالغ التي يحصل عليها من أجوره على أعماله الفنية، وصور عقود الشقق التي اشتراها، وتحتوي أيضًا على عقود الأفلام وتعديلات السيناريوهات الخاصة بأفلامه.

الكاتبة الصحفية هانم الشربيني أوراق أحمد زكى معهد السينما المخرج جلال الشرقاوي طارق الشناوي الكاتب والصحفي وائل لطفي

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