الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ قانون: الحرب العالمية الثانية تسببت لمصر بخسائر كبيرة وعليها طلب تعويضات

الحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن كل البلدان التي دخلت في الحرب العالمية الثانية تسببت في خسائر كبيرة للدولة المصرية، ومنها مشكلة الألغام وأسلحة الدمار التي تركتها بها.

يوجد مسئولية على الأطراف التي قامت بزراعة الألغام بمصر

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مسئولية على الأطراف التي قامت بزراعة الألغام والحرب على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يعطي لمصر الحق بإعادة وضع أراضيها كما كانت قبل الحرب ويجب على ألمانيا تلبية هذه المطالب، وأن تكون هناك مساعدة من بريطانيا وفرنسا. 

وتابع أن العالم الآن بأكمله يقول إنه يجب على روسيا تعويض الدمار الذي خلفته في أوكرانيا، ويجب أن يكون لمصر هذا الحق؛ لأن مرور الزمن لا ينفي المسئولية، مؤكدًا أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي تسمح لأي دولة متضررة بأن تأخذ تعويضا ماديا، ومصر ملفاتها لم تتقدم بها ولم تكن سريعة من الممكن لأسباب سياسية أو داخلية، ولكن المسألة يمكن أن تعالج الآن حتى لو كان يوجد تأخير كبير.

الحرب العالمية الثانية خسائر كبيرة للدولة المصرية مشكلة الألغام تعويض القانون الدولي

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