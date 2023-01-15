بعد الفوز الأول للقديسيين تحت قيادته.. هل ينجح جونز في إنقاذ ساوثهامبتون من التشامبيونشيب

حقق فريق ساوثهامبتون انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فنية من الويلزي ناثان جونز بعد 4 أسابيع لم يتمكن فيها من تسجيل فوز واحد، إذ تلقى 4 هزائم متتالية من الأسبوع الـ16 حتى الأسبوع الـ19 على يد فرق ليفربول بنتيجة 1 – 3، وبنفس النتيجة على يد برايتون أند هوف ألبيون، وفولهام الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة 1 – 2، ونوتنجهام فورست الصاعد حديثا إلى البريميرليج بهدف نظيف على الترتيب.

لكن في الأسبوع العشرين فاز القديسون على فريق إيفرتون بنتيجة 2 – 1.

ساوثهامبتون في البريميرليج في الموسم الحالي

وبالرغم من الفوز يقبع ساوثهامبتون في قاع جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات فقط، والمدهش أن 3 انتصارات حققها خارج ملعبه على فرق ليستر سيتي في الأسبوع الثالث، وبورنموث الصاعد حديثا إلى البريميرليج في الأسبوع الـ12، وأخيرا إيفرتون في حين الانتصار الوحيد الذي تحقق على ملعبه على فريق تشيلسي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الخامس.

و3 تعادلات كلها إيجابية، وعلى ملعبه مع فرق ليدز يوناتيد في الأسبوع الثاني، ووست هام يوناتيد في الأسبوع الـ11، وآرسنال في الأسبوع الـ13.

و12 هزيمة، وهو أكثر الفرق تلقيا للهزيمة مع ليستر، ووست هام منها 5 هزائم على ملعبه على يد فرق مانشستر يوناتيد في الأسبوع الرابع، وإيفرتون في الأسبوع التاسع، ونيوكاسل يوناتيد في الأسبوع الـ15، وبرايتون، ونوتنجهام أما الهزائم السبع الأخرى التي تلقاها خارج ملعبه، فعلى يد فرق توتنهام هوتسبير في الأسبوع الأول، ووولفرهامبتون واندررز في الأسبوع السادس، وأستون فيلا في الأسبوع الثامن، ومانشستر سيتي في الأسبوع العاشر، وكريستال بالاس في الأسبوع الـ14، وليفربول، وفولهام.

سجل القديسون 17 هدفا، وهو أقوى هجوم من وولفرهامبتون الذي يتواجد في الترتيب الـ16، والذي لم يسجل سوى 12 هدفا بينما استقبلت شباكه 34 هدفا، وهو الأضعف دفاعا بعد بورنموث صاحب المركز الـ17، والذي استقبلت شباكه 41 هدفا.

بهذا الفوز بات ساوثهامبتون يتساوى في الرصيد مع كل من وست هام، وإيفرتون الذي يحتلان المركزين الـ18، والـ19 على الترتيب، ويفصل هذا الثلاثي نقطة واحدة فقط عن بورنموث الذي يتواجد في الترتيب الـ17.

ساوثهامبتون مع هاسنهوتل

عموما عكس التوقعات والمأمول تراجعت نتائج القديسون بقيادة جونز إذ تسلم الفريق من المدير الفني النمساوي رالف هاسنهوتل في المركز الـ18 بـ12 نقطة حصدها من 3 انتصارات، ومثلها تعادلات، و8 هزائم.

3 انتصارات أولى لساوثهامبتون مع جونز

إذا كان ساوثهامبتون قد فاز لأول مرة تحت قيادة فنية من جونز في الدوري الإنجليزي، فإنه تغلب من قبل في 3 مباريات أخرى بواقع مباراتين في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، المباراة الأولى على فريق لينكولن سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بنتيجة 2 – 1 في دور الـ16، والمباراة الثانية على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في دور الثمانية، ومباراة في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وفاز على كريستال بنتيجة 2 – 1 في الدور 3.

فهل بهذا الفوز تكون بداية تحسن نتائج القديسون، ويتمكن جونز من قيادتهم إلى البقاء في البريميرليج، وينقذهم من الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية ( التشامبيونشيب ) بالرغم من صعوبة الوضع؟