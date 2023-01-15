الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على توتنهام بثنائية فى ديربى شمال لندن

تقدم فريق أرسنال على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ديربي شمال لندن بقمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

فريق أرسنال تسيد على أحداث الشوط الأول من المباراة، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما اخترق بوكايو ساكا دفاعات توتنهام من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة بالعرض، ويسكنها هوجو لوريس بشكل غريب في مرماه.

وكاد سون هيونج مين أن يضيف هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 18 عندما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن أيرون رامسديل تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 25، أطلق توماس بارتي تسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 36، استطاع النرويجي مارتين أوديجارد تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن لوريس من التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة، سدد هاري كين الكرة برأسه ببراعة، لكن رامسديل تصدى لها بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية.

وتُنقل مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 1 Premium، وكذلك من خلال بي إن سبورتس الإنجليزية 1.

تشكيل توتنهام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليرمون لونجلييه

خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - بابي ماتار سار - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

أرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 44 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، يتطلع إلى العودة سريعًا لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن قطع تعادله السلبي مع نيوكاسل في الجولة الماضية سلسلة من 5 انتصارات في الدوري.

ويظل فريق أرسنال متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفًا وتلقى 14 هدفًا.

ويخوض الجانرز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل مؤخرًا إلى الدور 32 من عمر بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز على نظيره أكسفورد يونايتد بنتيجة 3- 0.

وكان فريق توتنهام حقق فوزًا عريضًا على مضيفه فريق كريستال بالاس، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات، بالإضافة إلى ثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم.

لكن أرسنال يواجه مهمة صعبة، حيث يحل ضيفًا على توتنهام صاحب المركز الخامس.