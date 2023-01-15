الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي يناقش مدى تقديم تخفيضات أكثر في معارض أهلا رمضان

افتتح الدكتور مصطفى
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة، يرافقه وزير التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الجيزة ولفيف من القيادات المعنية.

وعقب الافتتاح تجول الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، لمناقشة التخفيضات التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض هذا العام، وتوافر كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

يقع معرض أهلا رمضان الذي افتتحه رئيس الوزراء قبل قليل في منتصف شارع فيصل بمحافظة الجيزة على مساحة تقدر بحوالي ٢٠ ألف متر، ويضم عدد كبير جدا من منافذ بيع الزيت والسمن واللحوم والأسماك والحبوب والمخللات والأرز وغيره من الأغذية الأساسية.

وخلال الجولة ناقش رئيس الوزراء الدكتور علي المصيلحي ورئيس الغرفة التجارية فى التخفيضات التي أعلنتها المنافذ ومدى إمكانية تخفيضها أكثر وأكثر.

واطمأن رئيس الوزراء على توافر السلع الأساسية للمواطنين لشهور مقبلة وليس فى الوقت الحالي وفقط.

يأتي ذلك فى إطار سياسة الحكومة بالعمل على توفير السلع الأساسية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة محاولات التجار استغلال الأوضاع الاقتصادية.

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الفاسدون يمتنعون

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