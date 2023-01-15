الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل توتنهام أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى.. كين يقود الهجوم

هاري كين
هاري كين

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في ديربي شمال لندن بقمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “توتنهام الجديد” .

وتُنقل مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 1 Premium، وكذلك من خلال بي إن سبورتس الإنجليزية 1.

تشكيل توتنهام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع:  كريستيان روميرو - إريك داير - كليرمون لونجلييه

خط الوسط: مات دوهيرتي - إيميل هويبيرج - بابي ماتار سار - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

أرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 44 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، يتطلع إلى العودة سريعًا لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن قطع تعادله السلبي مع نيوكاسل في الجولة الماضية سلسلة من 5 انتصارات في الدوري. 

ويظل فريق أرسنال متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفًا وتلقى 14 هدفًا. 

ويخوض الجانرز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل مؤخرًا إلى الدور 32 من عمر بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز على نظيره أكسفورد يونايتد بنتيجة 3- 0. 

وكان فريق توتنهام حقق فوزًا عريضًا على مضيفه فريق كريستال بالاس، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "سيلهرست بارك"، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي. 

ورفع توتنهام رصيده للنقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 10 انتصارات، بالإضافة إلى ثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم.

لكن أرسنال يواجه مهمة صعبة، حيث يحل ضيفًا على توتنهام صاحب المركز الخامس. 

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وائل لطفي

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