الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان سلع غذائية محجوبة عن التداول في أسواق الغربية

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان سكر وسمن ودقيق تم تخزينها وحجبها عن الطرح للبيع فى الأسواق داخل أحد مخازن السلع الغذائية بطنطا، للتلاعب في الأسعار ورفعها بغرض التربح ماليًا بدون وجه حق.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزاره التموين بالغربية، قد قاد حملة  ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية، لمراجعة الأسواق والمحلات وإحكام السيطرة والرقابة التموينية، وتم 3 طن سكر وسمن ودقيق تم تخزينها وحجبها عن الطرح للبيع فى الأسواق، داخل أحد مخازن السلع الغذائية بطنطا بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.

وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

ضبط حماية سكر وسمن ودقيق تخزينها الطرح للبيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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