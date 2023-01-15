ضبط 3 أطنان سلع غذائية محجوبة عن التداول في أسواق الغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان سكر وسمن ودقيق تم تخزينها وحجبها عن الطرح للبيع فى الأسواق داخل أحد مخازن السلع الغذائية بطنطا، للتلاعب في الأسعار ورفعها بغرض التربح ماليًا بدون وجه حق.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزاره التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية، لمراجعة الأسواق والمحلات وإحكام السيطرة والرقابة التموينية، وتم 3 طن سكر وسمن ودقيق تم تخزينها وحجبها عن الطرح للبيع فى الأسواق، داخل أحد مخازن السلع الغذائية بطنطا بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.

وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.