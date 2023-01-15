الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء فعاليات قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 17» بالبحر الأحمر

القافله
القافله

تابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعمال قافلة "جسور الخير (17)" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث بدأت فعاليات القافلة صباح اليوم الأحد، وذلك برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة.

IMG-20230115-WA0160

وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي، حيث أعلن الدكتور جاد عيد، رئيس الفريق الطبي بالقافلة عن توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد (859) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة (الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، الأشعة، التحاليل)، بالإضافة إلى تحويل (10) حالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

IMG-20230115-WA0158

بدوره، قام الدكتور محمود المليجي، بجولة تفقدية بمستشفى القصير المركزي رافقه خلالها الدكتورة عزيزة فراج محمد  مدير مستشفى القصير، وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي، وتذليل الصعوبات.

IMG-20230115-WA0159

كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

IMG-20230115-WA0157

وصرَّحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي، مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بأن فريق المركز قدّم على مدار اليوم، عددًا من الفقرات الترفيهية لأكثر من (165) طفلًا، حيث تم تنظيم ورش عمل لعمل مخدات زينة من الجوخ الملون، تلوين مجسمات من الأسمنت، الرسم الحر، التلوين الجماعي والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال الموجودين مع أهاليهم بالمستشفى.

IMG-20230115-WA0156
شريف خاطر رئيس الجامعة قافلة مدينة القصير محافظة البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسى بالجيزة

حبس فرد أمن بتهمة بيعه أنتيكات مسروقة في الجمالية

رفع آثار حادث سير بطريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين

إصابة العشرات من الشرطة الألمانية خلال صدامات مع نشطاء بيئيين

استكمال محاكمة متهم بقتل صديقه بدار السلام غدًا

تحرير 12 شخصا احتجزوا رهائن فى محطة قطار جنوب نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس