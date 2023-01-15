بدء فعاليات قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 17» بالبحر الأحمر

تابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعمال قافلة "جسور الخير (17)" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث بدأت فعاليات القافلة صباح اليوم الأحد، وذلك برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة.

وقامت القافلة الطبية على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي، حيث أعلن الدكتور جاد عيد، رئيس الفريق الطبي بالقافلة عن توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد (859) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة (الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، الأشعة، التحاليل)، بالإضافة إلى تحويل (10) حالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

بدوره، قام الدكتور محمود المليجي، بجولة تفقدية بمستشفى القصير المركزي رافقه خلالها الدكتورة عزيزة فراج محمد مدير مستشفى القصير، وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي، وتذليل الصعوبات.

كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

وصرَّحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي، مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بأن فريق المركز قدّم على مدار اليوم، عددًا من الفقرات الترفيهية لأكثر من (165) طفلًا، حيث تم تنظيم ورش عمل لعمل مخدات زينة من الجوخ الملون، تلوين مجسمات من الأسمنت، الرسم الحر، التلوين الجماعي والطباعة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال الموجودين مع أهاليهم بالمستشفى.