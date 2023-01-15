السجن من 5 لـ 15 سنة على 23 متهما في «الجوكر»

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، 11 متهمًا حدث بالسجن 15 عاما، و4 متهمين بالسجن 10 سنوات، و8 متهمين بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.