الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رباعي عربي في قائمة حكام كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة الحكام الذي سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2022، والتي ستنطلق بالمغرب، مطلع الشهر المقبل.

وشهدت القائمة، تواجد اسم الجزائري مصطفى غربال، كحكم ساحة، إلى جانب مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني (حكمين مساعدين)، والمغربي رضوان جيد (حكمًا لتقنية الفيديو)، ليمثل الرباعي العربي، قارة إفريقيا في مونديال الأندية.

كما شملت قائمة الحكام الرئيسيين التي اختارها "فيفا"، كل من الروماني إشتفان كوفاتش، والإنجليزي أنطوني تايلور (عن قارة أوروبا)، والأوروجوياني أندريس ماتونتي (عن قارة أمريكا الجنوبية)، والسلفادوري إيفان بارتون (عن أمريكا الشمالية والوسطي)، والصيني نينج ما (عن قارة آسيا).

وسيلتقي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الأول من فبراير المقبل، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2022، والتي سيحتضنها ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في لقاء الدور الثاني، ليواجه من تلك المباراة، ريال مدريد الإسباني، في نصف النهائي.

بينما سيلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور الثاني، على أن يواجه الفائز منهما، فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي.

وستقام منافسات كأس العالم للأندية 2022، خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية 2022 مصطفى غربال الاهلى أوكلاند سيتي الوداد البيضاوي المغربي الهلال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

إدراج الهارب محمد علي و14 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 ومبلغ مقدمة الحجز

استكمال محاكمة المتهمين في «كفن عين شمس».. 3 فبراير

غدا.. شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد بصالون أوبرا الإسكندرية

أحمد شيبة ينتهي من تصوير أغنية «إحنا الصعايدة» بالتعاون مع عصام كاريكا

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات الندوة العلمية للتعريف بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس