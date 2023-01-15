رباعي عربي في قائمة حكام كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن قائمة الحكام الذي سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2022، والتي ستنطلق بالمغرب، مطلع الشهر المقبل.

وشهدت القائمة، تواجد اسم الجزائري مصطفى غربال، كحكم ساحة، إلى جانب مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني (حكمين مساعدين)، والمغربي رضوان جيد (حكمًا لتقنية الفيديو)، ليمثل الرباعي العربي، قارة إفريقيا في مونديال الأندية.

كما شملت قائمة الحكام الرئيسيين التي اختارها "فيفا"، كل من الروماني إشتفان كوفاتش، والإنجليزي أنطوني تايلور (عن قارة أوروبا)، والأوروجوياني أندريس ماتونتي (عن قارة أمريكا الجنوبية)، والسلفادوري إيفان بارتون (عن أمريكا الشمالية والوسطي)، والصيني نينج ما (عن قارة آسيا).

وسيلتقي الأهلي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الأول من فبراير المقبل، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2022، والتي سيحتضنها ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة، مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في لقاء الدور الثاني، ليواجه من تلك المباراة، ريال مدريد الإسباني، في نصف النهائي.

بينما سيلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع الهلال السعودي، في الدور الثاني، على أن يواجه الفائز منهما، فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي.

وستقام منافسات كأس العالم للأندية 2022، خلال الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.