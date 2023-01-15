الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عودة قوية لأكبر المعارض التكنولوجية في العالم

المعارض التكنولوجية
المعارض التكنولوجية

أكد موقع «سي إن إي تي» الأمريكي أن معرض CES هو المكان الذي يجب أن يكون فيه بالباحثين عن أبرز وأحدث الإصدارات التكنولوجية، وكانت أرضية العرض في لاس فيجاس مليئة بالمنتجات الصاخبة التي تجذب العناوين الرئيسية والأدوات الغريبة سيارة متغيرة الألوان باستخدام AI sass.

وأضاف أن هذه منتجات قد لا يتم عرضها للمستهلكين قريبًا، ولكن تكمن القيمة الحقيقية لأكبر معرض تجاري للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم في كيفية قيامه بوضع رؤية للمكان الذي قد تتجه إليه التكنولوجيا ليس فقط في الأشهر المقبلة ولكن في السنوات القادمة أيضًا.
وتابع أن هذا العرض أول عام "حقيقي" يعود فيه معرض CES على قدم وساق، نعم، كان للعرض حضور فعلي في عام 2022، لكن الكثير من الشركات ووسائل الإعلام (بما في ذلك CNET) ألغت رحلاتها في اللحظة الأخيرة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتُظهر جمعية تكنولوجيا المستهلك، التي تضع CES، قبل عام 2023، أنها ستضم حوالي 100 ألف شخص، مما يجعلها أكبر تجمع عام من هذا القبيل منذ انتشار الوباء ويضيف ما يصل إلى أكثر من ضعف الحضور في عام 2022.

عودة قوية لأكبر المعارض التكنولوجية في العالم


وأشار إلى أن إصدار هذا العام منن المعرض لم يخيب الظن، مع تدفق المنتجات والإعلانات الشيقة ظهر اللاعبون الكبار المنتظمون مثل سامسونج وسوني بأجهزة تلفزيون رائعة وسيارات مفهومة، في حين أبدى الوافدون الجدد مثل Neutrogena و John Deere إعجابهم عندما صنعوا ملاعبهم للابتكار، ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر متعة في CES هو قراءة أوراق الشاي ومعرفة أين يتجه عالم التكنولوجيا وكيف تؤثر هذه التغييرات عليك.


وأوضح أنه إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يتفق عليه الجميع في CES، فهو أن الاستدامة أولوية، تحدثت كل شركة تقريبًا عن كيفية جعل منتجاتها أكثر استدامة، بدءًا من شراكة سامسونج مع Patagonia لتقليل المواد البلاستيكية الدقيقة.

 

معرض السيارات أبحاث أمن تكنولوجيا موقع امريكي سي ان اي تي

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