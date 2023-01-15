«تفوق ملكي».. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

ساعات قليلة وينطلق، اليوم الأحد، الكلاسيكو الناري بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام غريمه الأزلي برشلونة، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على إستاد "الملك فهد الدولي"، في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وبهذا الصدد، نرصد لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة، قبل القمة المرتقبة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 16 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

- التقى الفريقان في 15 مباراة في نهائي كأس السوبر الإسباني، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 9 مباريات، مقابل 4 انتصارات لفريق برشلونة، بينما تعادلا في مواجهتين، وتم حسمهما بركلات الترجيح.

- خلال هذه المباريات، حقق ريال مدريد اللقب 5 مرات على حساب برشلونة، بينما حقق البارسا اللقب مرتين على حساب الميرنجي.

- وإجمالًا، التقى الفريقان في 250 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 102 مباراة، مقابل 97 انتصارًا لفريق برشلونة، بينما تعادلا في 51 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ريال مدريد 421 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 409 هدفًا من قِبل لاعبي برشلونة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

- تأهل فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على فالنسيا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

- بينما تأهل فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، على حساب ريال بيتيس بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أيضًا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبناءً عليه، يسعى ناديا ريال مدريد وبرشلونة في مواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو، أملًا في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني في نسخته الحالية، وهو أول ألقاب عام 2023.

ولكن يستهدف فريق ريال مدريد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجًا بالمسابقة في التاريخ.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ويُدير مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز، وسيكون حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

وأقيمت مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية، خلال الفترة من 11 يناير الجاري حتى يوم 15 من الشهر ذاته، بمشاركة أربع فِرق كبرى، وهي: ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس، حيث تُقام البطولة بنظام نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.