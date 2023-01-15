العندليب وموسيقار الأجيال.. هكذا احتفل أهل الفن بالسد العالي

شهدت مصر في مثل هذا اليوم من 1971، احتفالات شعبية ورسمية بمناسبة إتمام بناء السد العالي. قبلها بعشر سنوات احتفل فنانين مصر بتدشين بناء السد العالي، وهي الاحتفالات التي رصدتها مجلة الكواكب المصرية، في عددها الـ 441 والصادر في يناير 1960، تحت عنوان “فرحة السد في قلوب الجميع”.

حيث رصدت مجلة الكواكب مساهمة الفنانيين والمطربين بالمشاركة الفنية في بناء السد، حيث يستهل التقرير مشيرا إلي: هناك في أرض الخير، هناك حيث نبني السد العالي، والقلوب عامرة بالحب، والألسن تلهج بالشكر والحمد لله، والناس، كل الناس، الرجال والنساء والأطفال، يعملون سواعد فتية مؤمنة بالوطن، وحبات العرق تتساقط في أعتزاز وكرامة، والشمس تلفح الوجوه وهي تبتسم في اطمئنان، والجميع في نشوة وسعادة، يغنون بين الزغاريد والتصفيق. ومع الشعب يتسابق الفنانون في التعبير عن فرحتهم، وعما في ضمير الشعب.

ــ العندليب يروي قصة بناء السد

يغني عبد الحليم حافظ: قلنا ح نبني وأدي أحنا بنينا، يا استعمار بنيناه بأيدينا، من أموالنا بأيد عمالنا، هيه الكلمة وأدي احنا بنينا. ثم يروي علي لسان التاريخ قصة الشعب الزاحف، قصة السعب المكافح، قصة الشعب الذي آمن بوطنه، وزعيمه، وحارب الاستعمار، وانتصر وبني السد العالي بماله وسواعد رجاله، يروي القصة في كلمات نابضة قوية معبرة صادقة كتبها الشاعر "أحمد شفيق كامل"، و"وطني حبيبي"، ووضعها في إطار موسيقي شعبي رائع كمال الطويل وقد وضع اللحن في ساعة واحدة وأجري عليه عبد الحليم أكثر من ست بروفات مع الفرقة الماسية ومع الكورس الذي بلغ 40 شخصا بين رجل وسيدة وطفلة وطفل، حتي حفظه الجميع.

ــ وملك العود يغني أيضا للسد العالي

ويتابع تقرير “الكواكب” رصده لفرحة الفنانين بالسد العالي: وكان المطرب الموسيقار فريد الأطرش أول من غني للسد العالي، وكان ذلك منذ أكثر من عام، غني بقلب مفعم بالحب والإيمان: يا أسطي سيد، يا أسطي سيدابن الأساس دا وعلي وشيد، وأسهر ليالي دا السد العالي، أبنيه يا سيد ابنيه يا سيد .. كلمات صادقة من حنجرة مؤمنة بالوطن وعزته.

ــ موسيقار الأجيال والسد العالي

والموسيقار محمد عبد الوهاب، يوم خطبة الرئيس جمال عبد الناصر في نقابة المهن الهندسية، انفعل مع كل كلمة رددها الرئىس، وأسرع إلي التليفون يطلب من زميل عمره حسين السيد أغنية تعبر عن هذه المناسبة وكانت: "ساعة الجد وساعة الجد، دقت بأعمال المجد، آخر باب للظلم انهد، واحنا وراه ملايين ننعد، يحموا النيل ويقيموا السد. وصاغ عبد الوهاب الكلام الجميل لحنا أكثر جمالا.

ــ أحمد فؤاد حسن يستعين بقطعة حديد خام في لحن السد

أما أحمد فؤاد حسن فقد وضع قطعة موسيقية أطلق عليها "السد العالي"، سيقدمها في الاحتفال الكبير الذي سيكون في أسوان يوم 10 يناير، ويقول عنها: "صورت في المقطوعة مراحل السد العالي، والعقبات التي صادفت التنفيذ، ثم انتقلت بالقطعة إلي منطقة نفسها في أسوان، وصورت هذا بلحن أقرب إلي ألحان الجنوب تصاحبها طبول وإيقاعات أفريقية، ثم لحن صعيدي يعبر عن عرق العمال وهمتهم وهم متوجهون إلي العمل، واستعنت بقطعة من الحديد الخام في إيقاع منتظم ثم بالجملة المشهورة "هيلا هوب" يرددها الكورس مع إيقاعات قطعة الحديد، ثم جملة موسيقية فيها "ثراء لحني"، تدل علي مدي الخير العميم الذي سيأتينا من بناء السد العالي.

والمطربة هدي سلطان اختارت أغنية من تلحين رءوف ذهني ومن تأليف عبد المنعم السباعي، تقول: "يا سد عالي .. يا فكرة حلوة يا اسم غالي .. لأحلي غنوة .. يا سد عالي".

والمطرب محمد عبد المطلب الذي ينفعل دائما مع كل مناسبة وطنية أشترك في هذا الاحتفال بأغنية من تأليف كمال منصور وتلحين محمود كامل، تقول: "علي أسوان يا ريس وعدينا .. علي أسوان وعند السد يا ريس رسينا .. في خير وأمان".

والمطربة فايدة كامل اختارت أغنية "فرحة وبشري" من تأليف محمد حسين وتلحين عزت الجاهلي: "يادي الفرحة ويادي البشري، خلاص حققنا الأمل العالي، من دلوقتي مش من بكرة، بنبني خلاص السد العالي".

ــ قنديل وشادية وفايزة وفوزي يغنون للسد

ويتابع التقرير: "والمطرب محمد قنديل يقدم أغنية جديدة عن السد العالي، لقد اختار أغنية من وضع الشاعر محمد علي أحمد وتلحين حسين جنيد، تقول: "ياللي بنيت سد في أسوان، تسلم إيدك ياللي بنيت، حلم كبير وبقي له زمان، أتحقق وأنا له غنيت .. تسلم إيدك.

والمطربة الرقيقة شادية، التي أشتركت من قبل بمجموعة من الأناشيد والأغاني في كل المناسبات الوطنية، قررت أيضا الاشتراك بأغنية عن السد العالي، وقالت لي “أنني سعيدة، فرحانة، نفسي أغمض عين وأفتح عين ألاقي نفسي في أسوان، ونفسي أمسك فاس وأشيل حجر وأغني مع العمال، تقول الأغنية: ”أيامنا الحلوة جاية، هناك قدام عينيا، السد العالي طالع، جايب معاه مصانع، جايب معاه مزارع، جايب الاشتراكية". وهذه الكلمات وضع لحنها منير مراد وكتبها صلاح جاهين.

والمطربة صباح صاحبة الرصيد الضخم من الأغنيات الوطنية اختارت أغنية جميلة كتبها إمام الصفطاوي ولحنها فؤاد حلمي، مطلعها: "ع السد العالي يابا، يابا، ع السد العالي، أطلع طوالي يابا يابا، ع السد العالي .

ومحمد فوزي، لم يتخلف عن المناسبة، فوضع لحنا شيقا كله طرب لتغنيه المطربة فايزة أحمد، وكلمات الأغنية وضعها مصطفي عبد الرحمن، تقول: "يا وادي النيل يا غالي، ح نبني سدنا العالي، وبكره الخير علي الشطين، يهني كل قلب وعين، ويجري السعد طوالي، يا وادي النيل يا غالي."

ومع الفنانين يغني الشعب، كل الشعب في أرجاء بلادنا العربية، يغني من أجل عزتنا، وكرامتنا، من أجل السد.