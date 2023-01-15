ضبط شخصين مسلحين قبل نشوب مشاجرة في المعصرة

ضبطت مباحث القاهرة، الأحد، شخصين حال استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزتهما أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين بالمعصرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة قيام شخصين باستقلال سيارة بدائرة القسم تحمل لوحات معدنية غير خاصة بالسيارة المشار إليها وأنها خاصة بسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما شخصين وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، 2 لوحة معدنية.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع إحدى العائلات حيث أنهما أطراف فى خصومة ثأرية بمحافظة الجيزة.

وأقرا بقيامهما بسرقة اللوحات المثبتة على السيارة من إحدى السيارات المتواجدة بدائرة القسم، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" وبالكشف عن اللوحات تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة