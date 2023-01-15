الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز الأمراض الأمريكي: موسم الأعياد لم يؤدٍ إلى تفاقم معدلات الإصابة بالإنفلونزا

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها انخفاض معدلات الإصابة بالإنفلونزا للأسبوع السادس على التوالي، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أن موسم الأعياد والتجمعات التي شهدها لم تؤدٍ الى ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض التنفسية، ومن بينها الإنفلونزا الموسمية وغيرها.

وذكر المركز- في تقرير، اليوم الأحد- أن الأمراض التنفسية الشهيرة مثل الإنفلونزا الموسمية، والفيروسية المخلوية التنفسية "أر إس في"، سجلت انخفاضا في معدلات الإصابة ودخول المستشفيات، مشيرا إلى أن الأطباء كانوا يخشون أن يشهد هذا العام تفاقما في معدل إصابة ثلاثية بسبب "الإنفلونزا الموسمية، والمخلوية التنفسية، وفيروس كورونا"، وخاصة في فترة التجمعات التي تشهد اجتماع العائلات والأصدقاء من مختلف الولايات.

بدورها.. قالت المسئولة عن برنامج تعقب حالات الإصابة بالإنفلونزا بالمركز لينيت برامر إن حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا المخلوية في الموسم الحالي شهدت انخفاضا منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى حالات الإنفلونزا الموسمية.

وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا شهدت ارتفاعا، خلال شهر ديسمبر الماضي، "فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس"، مرجعة ذلك إلى انتشار الإصابة بمتحور (أوميكرون)، إلا أنها أشارت إلى أن الوضع لا يقارن بمثيله في العام الماضي عندما بدأت الإصابة بمتحورات (أوميكرون)، حيث كان الوضع أسوء بكثير.

وأشارت إلى أن موسم الإنفلزنزا لم ينتهٍ بعد حيث لا تزال الكثير 36 ولاية تسجل معدلات مرتفعة أو مرتفعة للغاية بسبب الإصابة بالإنفلونزا، مضيفة أنه لا تزال هناك موجة أخرى من الإصابة.

من جهته.. قال الطبيب أيثان وينر بوحدة الحالات الحرجة بمستشفى "هاسينفيلد" للأطفال بولاية نيويورك إن معدلات دخول المستشفيات شهدت زيادة بنسبة 50 بالمائة فوق المعتاد، خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، غير أن الوضع حاليا يتحسن كثيرا.

مركز الأمراض الأمريكي معدلات الإصابة بالإنفلونزا موسم الأعياد آر إس في لإنفلونزا الموسمية الأنفلونزا الموسمية

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