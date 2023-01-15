«أتوبيس السعادة» يحتفل بعيد ميلاد «dmc» الـ6 في شوارع الزمالك

عرضت قناة dmc تقريرًا احتفالا بمناسبة مرور 6 سنوات على انطلاق القناة منذ تأسيسها.

واستعرضت القناة لقطات مع المذيع والإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه أتوبيس السعادة على قناة "dmc" بعرض آراء الجماهير عن متابعتهم للقناة.

وفي مقدمة التقرير قام يونس بالشكر والتقدير للعاملين كلهم في القناة، قائلا: «6 سنين أنا سعيد جدا أني في الكيان دا وبحي كل القائمين على قناة dmc وزملائي وأساتذتي وبقولهم كل سنة واحنا طيبين ومكملين… كل سنة وdmc رقم واحد».

وقالت الأستاذة هدى خلال سؤال يونس لها وعن القناة والبرامج المقدمة من خلالها متابعة لـ dmc حيث إنها تشاهد برنامج صاحبة السعادة وأتوبيس السعادة وحلقات المسلسلات القديمة التي تعرضها القناة في الساعة 7 مساءً و11 مساءً.

وسأل يونس الأستاذة هدى، عما هو التميز أو الاختلاف التي تراه في dmc عن باقي القنوات، قائلة “إنها تلُم بالأحداث أول باول من ناحية الأخبار والبرامج والأحداث على مستوى الجمهورية بشكل عام، منوهة أنها من أشد المعجبين ببرنامج أتوبيس السعادة وما يقدمه أحمد يونس من مادة ومساعدات بذلك البرنامج”.

وقابل يونس 3 أطفال بأعمار مختلفة وطالب منهم الاحتفال بقناة الdmc بـ “happy birthday”، مختتما بفرقة استعراضية في شوارع الزمالك مع المارين مما نال إعجاب الكثير منهم.