الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صبرى فواز يرقص بالعصا.. وصناع «وبينا ميعاد» يرفعون شعار «فركش» «فيديو»

أبطال مسلسل وبينا
أبطال مسلسل وبينا ميعاد

انتهت أسرة مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يقوم ببطولته النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا؛ من تصوير مشاهد العمل بالكامل مساء أمس السبت.

ورفع المخرج هانى كمال، شعار فركش، برفقة النجم صبري فواز، الذى ملأ موقع التصوير بهجة راقصا بالعصا، وسط أجواء مليئة بالحب والزغاريد، بأحد الديكورات الرئيسية للمسلسل فى منطقة شبرا منت، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حصريا على شبكة قنوات DMC وعلى منصة WATCH IT الرقمية.

وقد تصدر مسلسل «وبينا ميعاد»، محركات البحث على موقع «جوجل»، بالتزامن مع عرض حلقات العمل منذ انطلاق أولى حلقاته، مع مطلع العام الجديد 2023، وسط إعجاب شديد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، لينافس العمل الدرامي على قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلًا في الموسم الدرامي الشتوى الحالى، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة، مالك شركة سمارت، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني. 

تفاصيل «وبينا ميعاد» 

«وبينا ميعاد» دراما واقعية اجتماعية، يحتوى على جزء لايت كوميدى، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد»

وانطلقت الأسبوع الماضي، أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد»، وتحديدا مع قدوم العام الجديد على قناة DMC  ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

صناع وأبطال مسلسل «وبينا ميعاد» 

يشارك خلال المسلسل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادي، داليا شوقي، يوسف الكدواني، والطفل محمد العزازي، والطفلة كنزي رماح، والمسلسل من تأليف وإخراج هانى كمال.

صبري فواز رقص صبرى فواز شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد أخر أيام تصوير وبينا ميعاد

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