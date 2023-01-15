الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القابضة للصناعات المعدنية»: تعيين مصف جديد لشركة الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب المصرية

قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين مصف جديد لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إنه تقرر تكليف محمد أبو الفتوح حامد عيسي للقيام بأعمال المصفى للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية-، بدلاً من هشام نظمي سليمان فهمي وذلك اعتباراً من 12 يناير الجاري.

وحققت الحديد والصلب 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، كما حققت الشركة 121.21 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تقرير المصفي عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان سابق لها لبورصة مصر، إن العمومية اعتمدت المركز المالي في 30 يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة بخسارة قدرها 926.99 مليون جنيه.

وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة، و تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظاً على حقوق الدائنين.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحديد والصلب الجمعية العامة القابضة للصناعات المعدنية القابضة للصناعات

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