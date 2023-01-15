الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لصناعة الأسمدة 21 فبراير

سعد أبو المعاطي
سعد أبو المعاطي

يعقد الاتحاد العربي للأسمدة، المؤتمر السنوي لصناعة الأسمدة برعاية الشركات المتخصصة في صناعة وتجارة الاسمدة، وبحضور مكثف من المشاركين والزائرين من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات العربية والدولية من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي في نسخته التاسعة والعشرون بالقاهرة، في الفترة ما بين 21 -23 فبراير المقبل، تحت عنوان ( الصمود من أجل استدامة الأمن الغذائي).

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأسمدة اليوم، مؤكدًا أنه سيشارك برعاية فعاليات هذا الحدث المهم كبرى الشركات المتخصصة في صناعة وتجارة الأسمدة.

-انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى السنوي الـ أوباما لصناعة الأسمدة

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الفاسدون يمتنعون

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