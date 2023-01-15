انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لصناعة الأسمدة 21 فبراير

يعقد الاتحاد العربي للأسمدة، المؤتمر السنوي لصناعة الأسمدة برعاية الشركات المتخصصة في صناعة وتجارة الاسمدة، وبحضور مكثف من المشاركين والزائرين من مختلف المؤسسات والهيئات والشركات العربية والدولية من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي في نسخته التاسعة والعشرون بالقاهرة، في الفترة ما بين 21 -23 فبراير المقبل، تحت عنوان ( الصمود من أجل استدامة الأمن الغذائي).

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأسمدة اليوم، مؤكدًا أنه سيشارك برعاية فعاليات هذا الحدث المهم كبرى الشركات المتخصصة في صناعة وتجارة الأسمدة.