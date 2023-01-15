ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ينتهيان من أسبوعي تصوير في «ضرب نار»

يواصل النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تصوير أحداث مسلسلهما الدرامي الجديد "ضرب نار" والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2023.

وعلمت "الدستور" أن صناع العمل انتهوا من تصوير أسبوعين كاملين من أحداث المسلسل بين عدد من اللوكيشنات فى الصعيد والقاهرة، كما تم بناء قرية كاملة في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير عدد من مشاهد المسلسل .

ويجسد "العوضي" دور جابر أبو شديد ابن سوهاج الذى يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكى سيارات، ومع توالي الأحداث يتعرف جابر على مهرة "ياسمين عبد العزيز"، وتنشأ قصة حب بينهما ثم يكلل حبهما بالزواج.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدى، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضي في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي "لآخر نفس" و"اللي مالوش كبير"، ومن المقرر أن يصور طاقم المسلسل الأحداث حتى بداية شهر رمضان المقبل، والعمل الجديد من إنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن أحمد العوضى و ياسمين عبد العزيز كانا قد شاركا فى دراما رمضان قبل الماضى، بمسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الأتربي، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواي، و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج مصطفى فكرى.