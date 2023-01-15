اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «ضحية الآيفون» بالمحلة

تواصل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل الطالب يوسف مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار، والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية الأيفون".

وأصدرت هيئة الدائرة الثالثة قرارها المتقدم، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا.

تضمن قرار الإحالة للجنايات أن المتهمين "م. م"، و"ع. م"، قد قتلا يوسف ناجي " طالب - 14 عاما"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيض مطواتين وتقصيا مكان وجوده، وما إن ظفرا به حتى عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للذود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت مدينة المحلة الكبرى شهدت واقعة تعدي شخصين في العقد الثاني من عمرهما، على المجنى عليه يوسف "14 عامًا"، والمعروف إعلاميًا بـ ضحية الأيفون، وسرقة هاتفه المحمول، وإصابته بجرح طعني في الصدر، وظل طريح الفراش داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة عليه من مسجد عبد الحي خليل بمدينة المحلة الكبرى، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.