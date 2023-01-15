أبناء سيوة يجمعون جريد النخل للمشاركة فى مبادرة «سيوة أجمل بأهلها»

قام محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة بمتابعة أعمال تنفيذ مبادرة "سيوة أجمل بأهلها" بحضور أبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي وخليل خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة، والمهندس يحيى قناوي رئيس جمعية أبناء سيوة والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم تنفيذ المبادرة بالمشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة سيوة لاستكمال توسعة وتجميل مدخل مدينة سيوة، استعدادًا لاستقبال زوار الواحة خلال الموسم الشتوي لتظهر الواحة في أحسن صورة.

وأضاف أن المبادرة تمت عن طريق المساهمة من مناديب المناطق في التنبيه على المزارعين لتجميع أكبر عدد من جريد النخل في كل منطقة لتجميل مدخل المدينة مساهمة من أبناء الواحة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم النظافة والمحافظة على جمال الواحة.

وأشار إلى أنه تم وضع التربة على جانبي مدخل المدينة وتسويتها بالطريق الأسفلتي وكذا توصيل شبكات الري الحديث لاستكمال مشروع تشجير مدخل المدينة، بالإضافة إلى أعمال التجميل من خلال تهذيب أشجار النخيل بمدخل المدينة واستمرار أعمال إصلاح وتسوية مناسيب مطابق الصرف الصحي بمدخل المدينة.

وقدم رئيس مدينة سيوة لجميع المساهمين والمتطوعين في أعمال تجميل مدخل المدينة بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على كل ما يقدمونه من تعاون من أجل تحقيق التنمية وإعلاء الصالح العام والحفاظ على جمال الواحة.

مبادرة سيوة أجمل بأهلها

مبادرة سيوة أجمل بأهلها

مبادرة سيوة أجمل بأهلها

مبادرة سيوة أجمل بأهلها

مبادرة سيوة أجمل بأهلها