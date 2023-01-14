الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد صلاح حسنى: قمت بالتلحين لألمع نجوم الطرب العربى

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه اكتشف شغفه للتلحين الموسيقي أثناء احترافه كرة القدم ولكن كان يشعر بالخجل من الإفصاح عن هذا الشغف، وعقب اعتزاله كرة القدم تعاون مع الكثير من نجوم الفن، حيث قام بالتلحين لعمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أصالة.

اللحن الموسيقي

وأضاف في حديثه، أن النجوم الكبار لا ينجذبون إلى اللحن من باب الصداقة والمجاملة على الإطلاق، حيث المجازفة بأخذ ألحان ضعيفة تؤثر بالفعل على مشوار الفنان الفني بالكامل، معبرًا: "الموسيقى بالنسبة ليا متعة مش شغل".

اعتزال الكرة 

وأضاف في حديثه، أن قرار اعتزاله في سن الـ26 عامًا كان قرارًا جنونيًا للجميع، ولكن صمم على اكتمال حلمه واقتحام عالم الفن.

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد صلاح حسنى، هو مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

تدور أحداث مسلسل "ختم النمر"، في إطار رومانسي تشويقي، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبه لهنادي خاصة عندما يجد شقيقه سعيد يريد الزواج منها، ويعاني عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفي نفس الوقت يعيش حبًا جديدًا مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.

أحمد صلاح حسني اعتزال كرة القدم التلحين الموسيقي مساء دى ام سى

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وائل لطفي

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