الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الأسبوعية شغل الآلاف من المواطنين سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث سيشهد سعر الذهب في الفترة الحالية وجود حالة من التذبذب عقب قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الصرف وطرح شهادة الـ25% بالبنكين الأهلى ومصر.

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سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

وتعتبر أخبار سعر الذهب، اليوم الأحد 15 يناير 2023 هي الأكثر بحثا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما أنه خلال الفترة الماضية من خلال المصريين، باعتباره ملاذًا آمنًا من أجل الاستثمار لأموالهم.

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

وتوفر «الدستور» لكافة متابعيها معرفة كل ما سيخص الخدمة بالخطوات وكيفية التنفيذ وذلك من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لزوارها في متنوع المجالات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 يناير 2023 الأكثر انتشارا بنحو مبلغ 1835 جنيها، في حين سجل سعر جرام الذهب في عيار 18 نحو مبلغ 1572 جنيها.

سعر الذهب في مصر صباح اليوم الأحد 15 يناير 2023

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 عيار 24 نحو 2097 جنيها في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 عيار 21 نحو 1835 جنيها في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 عيار 18 نحو 1572 جنيها في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 في مصر الآن نحو 14640 جنيها

وسجلت الأونصة نحو 1920 دولارا

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نصائح لشراء الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023

ومن الجدير بالذكر أن سعر الذهب للجرام الواحد سيختلف بالمصنعية ومن محل للصاغة لمحل صاغة آخر، وهو ما سوف يتطلب أن سيكون الشخص على علم بكافة ما سيدور في كافة أسواق الصاغة لمعرفة جميع أسعار الذهب.

وعلى من سيقوم بشراء الذهب للحصول على فاتورة تكون مختومة من محل لمحل صاغة في سوق الذهب المشترى والسعر والجرام وكل ما سيخص ما قد تم شراءه من معدن الذهب.

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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