السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مشجعو منتخب اليد بالسويد لـ«الدستور»: نطالب الاتحاد بتوفير تذاكر مباريات المونديال

مشجعو منتخب مصر لكرة
مشجعو منتخب مصر لكرة اليد

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد انتصاره الأول في مشاركته ببطولة كأس العالم، والمقامة في السويد وبولندا، أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 31 مقابل 22.

وانطلقت بطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 11 يناير الجاري، وتستمر منافساتها حتى 29 يناير.

وشهدت مباراة مصر وكرواتيا تواجد عدد قليل من المشجعين المصريين في المدرجات، وقدموا نموذجًا مميزًا في التشجيع المثالي ودعموا المنتخب المصري حتى نهاية المباراة.

«الدستور» تواصلت مع أحد مشجعي المنتخب المصري في مباراة كرواتيا، وهو محمد شهاب مصري مقيم بالسويد، والذي أعرب عن سعادته بتشجيع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم مشددًا على رغبة العديد من أبناء الجالية المصرية في السويد في حضور المباريات لتقديم الدعم للمنتخب في المباريات المقبلة.

وقال محمد شهاب إن تشجيع المنتخب الوطني في المحافل الدولية واجب على المصريين المقيمين بهذه الدول، مشددًا على أنهم تركوا أعمالهم من أجل السفر وراء المنتخب وتشجيعه في مباراة كرواتيا الماضية.


وأكد شهاب لـ«الدستور» أن عدد الجماهير المصرية التي تواجدت في مباراة كرواتيا قارب الـ50 فردًا فقط، مقابل أكثر من 5000 مشجع كرواتي، مضيفًا أنه من الممكن تكرار فارق المشجعين في المباراة المقبلة والتي ستقام في مدينة مالمو.


وطالب مشجعو المنتخب المصري في السويد بتوفير تذاكر المباريات من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد، لتسهيل الانتقال والسفر لتشجيع المنتخب الوطني في البطولة، خاصة أن بعض الملاعب تكون بعيدة عن محل إقامتهم قرابة الساعتين، بجانب تكلفة تذاكر المباريات.


ويقع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة من المونديال والتي تضم منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب الوطني لمونديال اليد بعد فوزه ببطولة أمم إفريقيا.

 

ويلتقي المنتخب المصري نظيره المغربي، غدًا الأحد، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.

 

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