السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شباب يبتكر قماشًا مقاومًا للقطع ويحمى من الإصابات فى «شارك تانك»

أحمد وعلي
أحمد وعلي

شهدت حلقة الليلة من برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال "شارك تانك"، عرضًا من قبل أحمد أشرف وعلي عبدالله، واللذين قدما منتجًا جديدًا من نوعية القماش الذي يحمي من الإصابات ومقاوم للقطع والاختراق.

تفاصيل المنتج

وكشف الشابان خلال عرض منتجهما عن أنهما استطاعا الوصول لخامة من القماش تحمي من الإصابات ومضادة للقطع، وتكون مناسبة للمهندسين والعمال وكذلك للملابس والقفازات الرياضية.

وتم عمل اختبار للأقمشة المستخدمة في المشروع بـ"قطر"، وهو الأمر الذي فاجأ لجنة التحكيم بسبب عدم تأثيره وقام أحد أعضاء اللجنة بتجربته على يد أحد الشباب بعد دقائق من تخوفه ليكتشف أن يد العارض لم تصب بأذى بسبب حماية الأقمشة وكونها غير موصلة للآلة الحادة.

كما كشف الشابان عن أنه تم تصميم ملابس رياضية يصل لسعرها إلى 370 جنيهًا، من نوعية أقمشة متعددة وتمتص العرق، مؤكدين أنهما سيحصلان على براءة اختراع لمنتجهما لأنه غير متواجد بالعالم.

وكان الاستثمار المطلوب هو 6 ملايين مقابل 25% حصة من الشركة 15% لمدة 10 سنوات و10% مدى الحياة، وهو الأمر الذي وجدته اللجنة مبالغًا فيه وجاءت أغلب التقييمات بأنهم خارج المشروع وذلك كونه جديدًا ولعدم فهمهم الجيد له كما قدموا لهما العديد من النصائح.

لجنة تحكيم البرنامج

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم، "أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى إليكتريك، هيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت، وعبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة. 

 

شارك تانك مقاوم للقطع المنتج الاصابات الاختراق

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