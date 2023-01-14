«النقد العربي» يعقد دورة تدريبية حول أساسيات التمويل والصرافة الإسلامية

يعقد صندوق النقد العربي، الإثنين المقبل، دورة تدريبية حول أساسيات التمويل والصرافة الإسلامية، حيث تشهد صناعة التمويل والصرافة الإسلامية نمواً استثنائيًا على مدار العقود القليلة الماضية، وتسهم بنسب معتبرة في القطاعات المالية للدول العربية.

وتشمل الصناعة الأدوات والعقود والمؤسسات والبنية التحتية، حيث تم تصميم هذه الدورة لتغطية أهم الجوانب المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ما يمكن العاملين بالجهات الرقابية والإشرافية من فهم فلسفة التمويل الإسلامي، وأهم عقود التمويل الإسلامي وتطبيقاتها العملية، والأدوات المالية الإسلامية، والتعرف على المؤسسات التي تقدم الخدمات المتوافقة مع الشريعة كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات الاستثمار وغيرها.

وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمعنيين بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها، وأن يكون حاصلاً على شهادة علمية في الاقتصاد / المالية أو ما يعادلها من خبرة عملية.