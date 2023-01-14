السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقد العربي» يعقد دورة تدريبية حول أساسيات التمويل والصرافة الإسلامية

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

يعقد صندوق النقد العربي، الإثنين المقبل، دورة تدريبية حول أساسيات التمويل والصرافة الإسلامية، حيث تشهد صناعة التمويل والصرافة الإسلامية نمواً استثنائيًا على مدار العقود القليلة الماضية، وتسهم بنسب معتبرة في القطاعات المالية للدول العربية.

وتشمل الصناعة الأدوات والعقود والمؤسسات والبنية التحتية، حيث تم تصميم هذه الدورة لتغطية أهم الجوانب المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ما يمكن العاملين بالجهات الرقابية والإشرافية من فهم فلسفة التمويل الإسلامي، وأهم عقود التمويل الإسلامي وتطبيقاتها العملية، والأدوات المالية الإسلامية، والتعرف على المؤسسات التي تقدم الخدمات المتوافقة مع الشريعة كالبنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات الاستثمار وغيرها.

وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمعنيين بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها، وأن يكون حاصلاً على شهادة علمية في الاقتصاد / المالية أو ما يعادلها من خبرة عملية.

صندوق النقد العربي دورة تدريبية أساسيات التمويل الصرافة الاسلامية القطاعات التمويل الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

«الإسكوا» تنظم مؤتمرا لتمكين ذوي الإعاقة في العيش المستقل.. 14 فبراير

لندن تعلن تزويد كييف بدبابات ثقيلة وأوكرانيا تؤكد استمرار سيطرتها على سوليدار

بسبب التراخيص.. لجنة تحكيم «شارك تانك» فى حيرة بسبب مشروع «ماورد» للمنتجات الطبيعية

رفض «شارك تانك» لمشروع تلقيح النخيل ووزارة الاتصالات تقدم لهم منحة احتضان

الموجة السابعة.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف آخر مستجدات فيروس كورونا

«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس