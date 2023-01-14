السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 70 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عددا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقرى التابعة لها تمكنت خلالها من رفع 70 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الغربي.

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قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصل أعماله المكثفة برفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع ما يقرب من ٤٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على فيروس كورونا المستجد. 

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وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه وفى نفس السياق واصل قسم البيئة بحى غرب المدينة أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأرقة الحى وبجميع الورادى ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكانية للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية وتكثيف أعمال وحملات النظافة وحماية البيئة من انتشار الأمراض وتلبية لطلبات المواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

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المنيا رفع 70 طن مخلفات حملات نظافة بأحياء وقري المنيا قرية بني محمد سلطان وحي غرب المدينة الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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