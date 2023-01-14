السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا» تنظم مؤتمرا لتمكين ذوي الإعاقة في العيش المستقل.. 14 فبراير

الاسكوا
الاسكوا

تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، 14 فبراير المقبل مؤتمراً إقليمياً للبحث في السياسات والبرامج التي تمكّن البلدان من تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، بالتعاون مع حكومة مالطا والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون ثماني أوراق بحثية من أوروبا والمنطقة العربية اختيرت إثر دعوة أطلقها المنظمون للمشاركة في تقديم أوراق بحثية حول تحقيق العيش المستقل والإدماج في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يبحثون في سبل التغلّب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً، ويستعرضون تجارب وطنية واعدة لدول عربية وأوروبية.

هذا المؤتمر هو الأول لـ"الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة"، التي تجمع صانعي سياسات وأكاديميين وباحثين ومؤسسات لتشكّل منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات تهدف إلى تعزيز الأبحاث الأكاديمية والسياسية لضمان المزيد من الادماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الإسكوا لجنة الأمم المتحدة آسيا ذوي الإعاقة العيش المستقل اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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«الإسكوا» تنظم مؤتمرا لتمكين ذوي الإعاقة في العيش المستقل.. 14 فبراير

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