العرض 25 يناير.. بيومي فؤاد يروج لفيلمه الجديد «اتنين للإيجار» (فيديو)

روج النجم بيومي فؤاد لفيلمه السينمائي الجديد “اتنين للإيجار” والذي يخوض بطولته برفقة الفنان محمد ثروت تمهيدًا لطرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة.

ونشر بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” الإعلان الدعائي الرسمي للعمل وعلق عليه قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم اتنين للإيجار قريباً بجميع دور العرض”.

برومو فيلم اتنين للإيجار

وتضمن البرومو الرسمي لفيلم “اتنين للإيجار” العديد من المشاهد الكوميدية التي تجمع بيومي فؤاد بالفنان محمد ثروت وأبطال العمل، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مختلف السينمات بجمهورية مصر العربية يوم 25 يناير المقبل.

قصة وأحداث فيلم اتنين للإيجار

وتدرو أحداث فيلم “اتنين للإيجار” في إطار كوميدي حول عاطلان يدعيان “صفيحة وحمادة” وهما بيومي فؤاد ومحمد ثروت ويبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومى ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

وتلعب ميرهان حسين خلال أحداث الفيلم ببطولة إحدى حكايات العمل الذي يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

أغنية “كلمتين وبس”

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم الفترة الماضية الأغنية الدعائية للعمل من غناء مريهان حسين وجاءت الأغنية الأولى التي طرحها صناع العمل بعنوان "كلمتين وبس" غناء الفنانة ميرهان حسين التي تشارك في العمل كضيفة شرف، ومن كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي.

أبطال وصناع فيلم اتنين للإيجار

وتعتمد قصة فيلم "اتنين للإيجار" على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ميريهان حسين، ثراء جبيل، وإسعاد يونس، ومن تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية ويدور الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.