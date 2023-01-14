أشرف صبحي: نعمل على تدريب الشباب بالمهارات اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ندوة ثقافية بمحافظة الإسكندرية، بعنوان "الرياضة.. استثمار في البشر لصناعة مستقبل آمن" نظمتها عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الدكتورة آيات الحداد.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية الاستثمار في الشباب المصري، حيث إن الشباب هم عماد المجتمع ومستقبله، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية للشباب في مختلف محافظات الجمهورية في العديد من المراحل السنية بهدف تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم الإبداعية للمساهمة في تقديم أفضل الأفكار التي يمكن العمل عليها في المستقبل وتنفيذها على أرض الواقع.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الشباب بالمهارات اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، وإقامة العديد من ملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص لسد العجز بين احتياجات العمل وتشغيل الشباب، والذي يعود عليهم بالنفع عمليا واقتصاديا، ويؤدي للنهوض بالمجتمع.



وفي حديثه، لفت الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الجانب الرياضي أصبح يمثل جزءا كبيرا في حياة الشباب المصري الآن، فقد عملت وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة الرياضة في مختلف مجالاتها وتوسيع قاعدة الممارسة، فأصبح الشباب المصري أكثر مشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية مثل ماراثون الجري والدراجات.



وأكد أن الوزارة تعمل على اكتشاف الموهوبين رياضيا في العديد من المجالات الرياضية، وقامت الوزارة بالعمل في المشروع القومي للموهوبين والذي قد بدأ يؤتي بثماره من خلال العديد من الأبطال ممن حققوا إنجازات غير مسبوقة فى العديد من المنافسات والبطولات الرياضية العالمية والقارية.



كما نوه إلى أن وزارة الشباب والرياضة نفذت استراتيجية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية من أجل الحصول على أكبر عدد في دورات الألعاب الأولمبية، والمنافسة في البطولات الدولية والقارية والتي تعمل على رفع اسم مصر عاليا.



ومن جانبها أكدت الدكتورة "آيات الحداد" عضو مجلس النواب، أهمية اللقاء بوزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن الرياضة تمثل ركنا أساسيا في حياة المجتمعات ولذلك حرصت على استضافة وزير الشباب والرياضة "أشرف صبحي" للحديث عن الرياضة.. استثمار في البشر لصناعة مستقبل آمن".



وتطرقت إلى الحديث عن أهمية الصالون الثقافي ورؤيتها له كمنارة ثقافية مميزة تقدم تستضيف أهم وأبرز الشخصيات والقيادات في كافة المجالات ويتحدثون حول أهم الملفات والقضايا بما يعزز الوعي العام للمجتمع.



وتابعت أن الصالون يتضمن سلسلة من المناقشات والحوارات الثرية التي استهدفت تعزيز المعرفة بالقضايا الجماهيرية والاقتصادية والسياسية.



وأوضحت أنها استضافت بين أحضان الإسكندرية "مدينة العلوم والمعارف والثقافة على مر العصور" منذ مطلع 2021 الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية آنذاك كضيف شرف الصالون الثقافي في افتتاحه، وتوالت اللقاءات مع نخبة من إعلام السياسة والفكر والإعلام في مختلف المجالات، ومن أبرزهم، الفقيه القانوني الدكتور فتحي سرور، وفي الطب الدكتور حسام موافي، وفي مجال الطب والدواء الدكتور شيرين عباس حلمي، وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، وفي الرياضة كابتن طاهر أبو زيد، والسياسة أحمد المسلماني، وفي مجال التعليم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وفي الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، وعن قناة السويس الفريق مهاب مميش، وفي الأمن القومي اللواء سمير فرج، وفي السياسة الخارجية السفير محمد عرابي، والاقتصاد الخبير العالمي طلال أبو غزاله، ثم ندوة مناقشة كتاب يوماً ما للدكتورة آيات الحداد بحضور د.أسامة الأزهري و د. أحمد زايد، وفي البورصة رامي الدكاني، وفي الإصلاح الإداري في مصر د. صالح الشيخ، وحول الشأن الديني الحبيب علي الجفري، وفضيلة الشيخ علي جمعة.



وشهد الندوة النائبة آيات الحداد المسؤولة عن تنظيم الصالون الثقافي والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، عدد من اعضاء مجلس ادارة ناديي الاولمبي وسبورتنج، سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة.