السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الرياضة»: السيطرة على حريق بالمبنى المُلحق لملعب الهدف دون خسائر بشرية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من السيطرة على الحريق الذي نشب بمبنى وحدات تغيير الملابس بملعب الهدف التابع للنادي المصري البورسعيدي، والكائن بجوار المدينة الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

وتواجدت قوات الحماية المدنية على الفور عقب إبلاغهم بنشوب الحريق، واستطاعت  السيطرة السريعة على الواقعة وإطفاء الحريق دون وقوع  أية خسائر بشرية.

ويجري الآن التحقيق في الواقعة لمعرفة الملابسات والأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الكشف عنها من جهة التحقيق.

المصرى وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد مجلس ادارة ناديي الاولمبي

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