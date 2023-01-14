السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: مبادرة «خيرك سابق» للتحالف الوطني تستهدف 5 ملايين أسرة

النائب ناصر هديه
النائب ناصر هديه

أكد النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، على الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي في تخفيف الأعباء عن المجتمع المصري والأسر المصرية، والمشاركة بقوة في العمل التنموي والأهلي، وفقا لأهداف وخطط الدولة، ليكون المجتمع المدنى الأهلى شريكا أساسيا وبقوة في تنفيذ خطط الحكومة، وبالتوازي تماما مع برامجها للحماية الاجتماعية والنهوض بمختلف الأسر.

ولفت هديه في تصريح صحفي له اليوم، إلى اصطفاف الجمعيات الأهلية للعمل في مشروعات واضحة الأهداف والمعالم ووضع كافة خبراتها فيها لتحقيق النجاح لها، وتعزيز مفهوم التطوع والعمل الميداني، والعمل الأهلي عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشيدا بدعم الرئيس السيسي الكامل للتحالف الوطني والإشادة بأماله والوصول بجهوده إلى ملايين الأسر المصرية.

ونوه عضو مجلس النواب، بمبادرة "خيرك سابق" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، ويتم تنفيذها عبر عدة طرق لتقديم المساعدات الغذائية للأسرة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 5 ملايين أسرة خلال هذا العام.

وشدد نائب الصعيد، على أن "مبادرة خيرك" سابق تشمل كل محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظات الصعيد، وهى عمل أهلي فاعل يخدم ملايين الأسر المصرية.

واختتم النائب ناصر هديه، بالتأكيد على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والذي تشارك فيه عشرات المنظمات المدنية، فكرة وطنية مصرية مبتكرة بدعم الدولة المصرية، وتحقق نجاحات كبيرة على الأرض.

 

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق اليوم مبادرة إطعام «خيرك سابق» وهي الأكبر من نوعها لدعم الشرائح الأولى بالرعاية وذلك لدعم 5 ملايين أسرة مستفيدة طوال العام.

وقال التحالف فى بيان له إن المبادرة  تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، حيث  تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى ٣٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠ جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي العمل الميداني النائب ناصر هدية المساعدات للحماية الاجتماعية مبادرة خيرك سابق محافظات الجمهورية

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