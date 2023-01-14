صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا النهايات الصعبة!



في الغرب عموما، يعني ان تكتب لمجلة الشؤون الخارجية، التي يصدرها المجلس الأطلسي، عن حلف الناتو، ما يؤشر على انك تعمل على تغيير في نمط اي فكرة.. وأن كانت عملية وتهز العالم.

.. تطبيقنا على ذلك؛ وضع (IVO H. DAALDER) و(جيمس جولدجير)، دراسة مشتركة، تقر ان: "الحرب الطويلة في أوكرانيا، جعلت الغرب، يحتاج إلى التخطيط لصراع طويل الأمد مع روسيا" ذلك انه، بحسب فرضية الدراسة :"

عندما تواجه الولايات المتحدة أزمة في السياسة الخارجية ، يزعم المنتقدون أن الحكومة الأمريكية تفعل الكثير أو لا تفعل ما يكفي" .

*شخصيات دبلوماسية وأمنية، لا تلهو!

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في واقع الحال ، فإنIVO H. DAALDER هو الذي يشغل، رئيسا لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية وشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الناتو من 2009 إلى 2013.

، بينما جيمس جولدجير، باحث زائر في مركز الأمن والتعاون الدولي منه بجامعة ستانفورد وزميل زائر في معهد بروكينغز، للدراسات الأمنية والاستراتيجيات.

.. يقال في مجتمع السياسة والأمن، انهم شخصيات وازنة في رؤيتها لازمة الحرب الروسية الأوكرانية، بل لهم صياغة تعتمد الشمولية والمكاشفة، وتقول:. "

هكذا الحال مع أوكرانيا"!

غالبا؛ لا يلهو كتاب المجلس الأطلسي، بقدر ما يحاولوا تشكيل [حالة ما]، لهذا كانت مقدمات الرواية تقوم على فرضية :

1.:

"يلوم الكثيرون إدارة بايدن على فشلها في تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة - بالدبابات والصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة - التي يقولون إنها ضرورية لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية"

. 2.:

"آخرون ، قلقون بشأن بقاء الغرب في السلطة والتكاليف البشرية والاقتصادية المتزايدة للحرب ، يحثون الإدارة على الضغط على كييف للتفاوض على صفقة مع روسيا - حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن بعض أراضيها".

..مؤشر الدراسة يهدف إلى أن ندرك ان :" كلتا الحالتين ليست بالأمر ال" خاص" :

ما هي طبيعة المهام الفورية لمساعدة أوكرانيا وتجنب التصعيد؟.

.. ولكن، قد تقتنع بما في دراسة الناتو، التي تدرك ان :

هناك حاجة ملحة للنظر في المدى الطويل ، ووضع سياسات كل من روسيا وأوكرانيا بناءً على الواقع الناشئ الذي من المرجح أن تستمر هذه الحرب لبعض الوقت. فبدلاً من افتراض إمكانية إنهاء الحرب من خلال الانتصار أو المحادثات ، يحتاج الغرب إلى التفكير في عالم يستمر فيه الصراع مع عدم وجود النصر ولا السلام في الأفق. في مثل هذا العالم ، ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع ضد المزيد من العدوان الروسي. سوف يحتاجون إلى احتواء طموحات روسيا الأكبر من خلال الحفاظ على العقوبات الاقتصادية وعزل موسكو دبلوماسيًا. وسيحتاجون إلى ضمان عدم تصعيد الصراع. في الوقت نفسه ، سوف يحتاجون إلى إرساء أساس طويل الأمد للأمن والاستقرار في أوروبا. سيتطلب ذلك :

*اولا:

دمج أوكرانيا بالكامل في الغرب مع صياغة سياسة احتواء تؤكد على ردع العدوان الروسي والجهود المبذولة لإشراك موسكو لتجنب تصعيد الحرب إلى مواجهة عسكرية أوسع لا يريدها أحد.

*ثانيا:

سيكون تحقيق التوازن بين سياسة أوكرانيا وسياسة روسيا أمرًا صعبًا على المدى الطويل ، لكن كلا المساعدين سيكونان ضروريين لمستقبل الأمن الأوروبي.

.. *سر نظرية لا انتصار ولا سلام؟

قبل أيام من الحرب في أوكرانيا، الاجواء كانت مليئة بالمفاجآت. على الرغم من الكشف العلني لإدارة بايدن عن معلومات استخباراتية تظهر استعدادات موسكو للغزو ، أصيب الكثيرون بالذهول من أن روسيا استخدمت أكثر من 175000 جندي لمهاجمة دولة مجاورة لم تتسبب في أي ضرر ولم تشكل بأي شكل من الأشكال تهديدًا لأمنها. وحتى بالنسبة لأولئك الذين توقعوا غزوًا واسع النطاق.

.. الدراسة، تؤكد انه لم تسير الأحداث كما كان متوقعًا:

أ. :

فوجئ الكثيرون بأن روسيا فشلت بسرعة في السيطرة على أوكرانيا والإطاحة بحكومتها. على عكس التوقعات.

ب. :

كان الجيش الروسي محاطًا بالتخطيط والاتصالات واللوجستيات الضعيفة والمعيبة بشدة ، مما سمح للقوات الأوكرانية التي تفوق عددها بأعداد كبيرة بإيقاف التقدم الروسي نحو كييف..

ج. :

بمساعدة عسكرية واستخباراتية غربية بمستوى لم يكن من الممكن تصوره قبل شباط (فبراير) ، واصلت أوكرانيا مفاجأة العالم من خلال تغيير مسار الحرب خلال الصيف واستعادة حوالي نصف الأراضي التي فقدتها في الهجوم الروسي الأولي.

د. :

كان الغرب قادرًا على توجيه ضربة اقتصادية قاسية لروسيا ، بعزمٍ مفاجئ ووحدة هدف. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى رغبة أوروبا في إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بتكلفة لم يكن يعتقد أن الحكومات الأوروبية ستكون مستعدة لتحملها.

*ديناميكية الحرب تتغير

بدون أسرار تؤشر الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن القوات الأوكرانية كانت قادرة على تحقيق مكاسب دراماتيكية في أوائل خريف عام 2022 ولم تظهر أي علامة على توقف القتال ، إلا أن ديناميكية الحرب تغيرت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة من العام. تدخل أوكرانيا عام 2023 وهي تعاني من الضربات والكدمات العميقة ، لأسباب ليس أقلها الهجمات الصاروخية الروسية المستمرة على شبكة الكهرباء والبنية التحتية المدنية الأخرى. إلى جانب أكثر من 100000 جندي روسي ، حسبما ورد ، قُتل عدد كبير من العسكريين والمدنيين الأوكرانيين في الحرب. علاوة على ذلك ، على عكس الأشهر العشرة الأولى من الحرب ، ربما لن تكون هناك تغييرات كبيرة في خطوط المواجهة الحالية خلال الأشهر المقبلة. لسبب واحد ، روسيا تفتقر إلى الأفراد والعتاد للذهاب في الهجوم في أي وقت قريب ، كما أن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية الأوكرانية زادت من إصرار الأوكرانيين على المقاومة. في الوقت نفسه ، ستجد أوكرانيا صعوبة متزايدة في اختراق الدفاعات الروسية بتكلفة مقبولة.

.. وبالمحصلة:

قد تستمر القوات الأوكرانية في شن هجمات ناجحة عبر خطوط روسية محددة ، على سبيل المثال ، في الجنوب باتجاه ميليتوبول وبحر آزوف. ولكن ما لم تنهار الدفاعات الروسية تمامًا ، فإن أوكرانيا تفتقر إلى الأفراد الذين يمكنهم الاحتفاظ بهذه المكاسب لفترة طويلة دون تعريض نفسها للهجمات المضادة الروسية في أماكن أخرى.

تقول الدراسة بنوع من المكاشفة:

منذ الخريف ، سعى الاستراتيجيون الغربيون إلى استباق المواجهة العسكرية بطريقتين. دعا البعض ، مثل قادة العديد من دول البلطيق ، إلى تسليح كييف بالمزيد من الأسلحة الثقيلة التي ستحتاجها لطرد القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية ؛ واقترح آخرون ، بمن فيهم مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ، أن الزعماء السياسيين في أوكرانيا يجب أن يفكروا في حل تفاوضي لا يرقى إلى تحقيق النصر الكامل ، لكنه على الأقل سينهي القتال. لا توجد فرصة كبيرة للنجاح في أي من النهجين.

*واشنطن وحلفاؤها

لعل ما جاء في دراسات الناتو السابقة، ما يغطي، الأسرار التي حملتها 11شهرا من الحرب الأوكرانية الروسية، وبالطبع، هناك حدود لما يمكن أن تقدمه واشنطن وحلفاؤها من الأسلحة والمساعدات العسكرية. جزء من هذا الحد هو حقيقة أنه حتى الولايات المتحدة تنفد من القدرات الزائدة لتزويد أوكرانيا. خذ قذائف المدفعية. في العام الماضي، أطلقت أوكرانيا العديد منها في أسبوع بقدر ما تستطيع الولايات المتحدة إنتاجه في شهر واحد. توجد أوجه قصور مماثلة للأسلحة الأكثر تقدمًا. أرسلت ألمانيا نظام الدفاع الجوي IRIS-T الحديث إلى أوكرانيا في أكتوبر ، لكنها كافحت لتزويد كمية صواريخ أرض - جو اللازمة لأوكرانيا للحفاظ على دفاع فعال. نظرًا للمساعدات العسكرية المكثفة التي قدمها بالفعل وتناقص الإمدادات المتاحة ، من المرجح أن يشحن الغرب كمية أقل بكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأشهر الستة المقبلة مما كان عليه خلال الأشهر الستة الماضية.

*كيف تحارب أوكرانيا؛؟



لا جديد في مقولة ان ما أطلقتهد أوكرانيا من القذائف في أسبوع واحد يمكن للولايات المتحدة إنتاجه في شهر واحد.

بالإضافة إلى قيود الإمداد ، تم منع واشنطن وحلفائها أيضًا من تقديم بعض الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا بسبب التدريب المكثف الذي قد يكون مطلوبًا وخطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الروس إذا تم استخدامها في مسرح الحرب. الطائرات المقاتلة ، من طرازات F-16 إلى طرازات الجيل الأحدث ، تندرج في الفئة الأولى. في الثانية ، توجد طائرات بدون طيار متطورة مثل غراي إيجل ، والتي ، إذا تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية ، ستعطي روسيا رؤى حاسمة حول القدرات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

*خطر التصعيد.. والنهايات

لا يتضع اي معنى من إشارة الدراسة إلى أن ثمة هناك خطر التصعيد. كيف؟

*العمل العسكري الاول:

حذرت موسكو واشنطن مرارًا وتكرارًا من إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا ، بما في ذلك MGM-140 Army Tactical Missile System ، أو ATACMS ، الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر (186 ميلاً) ويمكن أن يضرب في عمق الأراضي الروسية.

*العمل العسكري الثاني:

الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت باستمرار الدعوات لإرسال هذه الصواريخ عالية القدرة إلى أوكرانيا ، بحجة أن القيام بذلك من شأنه أن يقسم الناتو ويخاطر بإطلاق مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا ، حتى حرب عالمية ثالثة. من السهل استبعاد هذه المخاوف ، كما يفعل العديد من المراقبين المخضرمين. لكن من المهم للغاية أن تأخذ الولايات المتحدة مخاطر التصعيد على محمل الجد وأن تزن باستمرار مخاطر عدم القيام بما يكفي لمساعدة أوكرانيا ضد عواقب فعل الكثير ، بما في ذلك احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية.

*العمل العسكري الثالث:

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن هناك حدًا ملازمًا لمدى تداخل المصالح الأوكرانية والأمريكية في الرد على العدوان الروسي.

*تغير ميزان القوى في ساحة المعركة.. مستحيل.



كما هو معلن ومتداول، لفتت الدراسة إلى أن البنتاغون والبيت الأبيض، في الغالب يعيدان تقييم احتياجات أوكرانيا باستمرار وما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لتلبية هذه الاحتياجات. تم استبعاد الأنظمة في البداية ، بما في ذلك المدفعية طويلة المدى والدفاعات الجوية المتقدمة مثل باتريوت ، ومنذ ذلك الحين تم إرسالها إلى أوكرانيا. يتعلق أحدث تغيير من هذا القبيل بالمركبات المدرعة ، حيث وافقت الولايات المتحدة وفرنسا على تزويد كييف بمركبات قتالية مدرعة ودبابات خفيفة. لكن في حين أن هذه الأسلحة والمعدات ستساعد أوكرانيا ، فمن غير المرجح أن تغير ميزان القوى في ساحة المعركة بما يكفي لإنهاء الحرب.

.. وفي الشروط، ماذا عن إذا كان من غير المرجح تحقيق نصر عسكري كامل لأوكرانيا في أي وقت قريب ، فإن احتمالات التوصل إلى سلام تفاوضي تبدو أبعد من ذلك. على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح مرارًا وتكرارًا عن استعداده "للتفاوض مع جميع المشاركين في هذه العملية حول بعض النتائج المقبولة" ، فمن الواضح أنه غير صادق. لقد فضل دائمًا مناقشة أهدافه الإقليمية مباشرة مع الولايات المتحدة بدلاً من الانخراط بجدية مع القيادة الأوكرانية ؛ علاوة على ذلك ، فقد أصر أيضًا على أن الأقاليم أو الأقاليم الأوكرانية الأربعة ، التي ادعت روسيا بشكل غير قانوني ضمها في سبتمبر ، إلى جانب شبه جزيرة القرم ، التي استولت عليها في عام 2014 ، هي جزء من روسيا بشكل غير قابل للتغيير. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيمن جانبه ، أعلن أن كييف لن تقبل أبدًا أي مطالبات روسية بأراضي أوكرانيا وأن أي سلام نهائي يجب أن يعترف بحدود أوكرانيا عام 1991. لن يغير أي قدر من التملق الغربي موقف زيلينسكي ، الذي يحظى بدعم ساحق من الجمهور الأوكراني - على الرغم من ، أو ربما بسبب ، المعاناة غير العادية التي سببتها لهم الحرب.

*الألعاب المدمرة.

يعتقد (IVO H. DAALDER) و(جيمس جولدجير)، انه مع عدم وجود انتصار صريح ولا سلام متفاوض عليه محتمل في أي وقت قريب ، فإن الحرب ستستمر في المستقبل المنظور. تتعزز الدفاعات الروسية في الشرق والجنوب على طول خط المواجهة البالغ طوله 600 ميل والذي يقسم الآن القوات الروسية والأوكرانية. سيبحث كلا الجانبين عن نقاط الضعف الدفاعية ، ولكن إذا لم يحدث انهيار أوسع لهذا الطرف أو ذاك ، فمن المرجح أن يظل خط المواجهة إلى حد ما حيث هو الآن. قد يؤدي الإرهاق ونقص الأفراد والعتاد إلى فترات توقف طويلة في القتال يمكن أن تؤدي إلى اتفاق فض الاشتباك أو وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض ، حتى لو كان مؤقتًا أو مؤقتًا. ليست كل الحروب تنتهي - أو تنتهي بتسويات سلمية دائمة. انتهت الحرب الكورية بهدنة ، وأسفرت حرب يوم الغفران عام 1973 عن "اتفاقيات فك ارتباط" ، والتي لا تزال سارية في حالة إسرائيل وسوريا.روسيا ليست غريبة عن التعايش مع النزاعات المجمدة ، بما في ذلك في جورجيا ومولدوفا.

وفي الخاصية النظرية، يضع الكتاب، ما ينتج. عن عامل الزمان في الحرب على المكان.. ذلك انه إذا كان مثل هذا المستقبل القاتم ينتظر الأوكرانيين - وهو الوضع الذي تظل فيه حالة الحرب قائمة ، مع أو بدون قتال عنيف - فسيحتاج الغرب إلى استراتيجية متعددة الجوانب وطويلة الأجل لا تتخلى عن مستقبل أوكرانيا ولا تتجنب التعامل مع روسيا القضايا ذات الاهتمام المشترك. في حين أنه من الصعب للغاية تخيل العمل مع بوتين ونظامه ، فقد لا يكون لدى الغرب الكثير من الخيارات على المدى الطويل. لقد أضعف بوتين بسبب الإخفاقات المتراكمة لهذه الحرب ، لكنه أمضى 22 عامًا في تعزيز سلطته لضمان عدم تمكن أي شخص من تحديه بنجاح. كما أنه من غير المحتمل حدوث ثورة من أسفل ، بالنظر إلى قدرة موسكو المستمرة على قمع الشعب الروسي. وحتى لو تمت إزالة بوتين من السلطة ، وأنه : على الرغم من وحشية بوتين ، بقيت كييف وواشنطن على اتصال مباشر مع موسكو منذ بدء الحرب. تفاوضت أوكرانيا وروسيا بشأن تبادل الأسرى. بمساعدة تركيا والأمم المتحدة ، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن صادرات الحبوب صمد إلى حد كبير. وتفاوضت الولايات المتحدة وروسيا على مقايضة نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت. في استراتيجية حرب طويلة ، سيحتاج الغرب إلى تعزيز مثل هذه الاتصالات ، حتى لو كانت هناك نقاط قليلة جدًا من الاتفاق مع روسيا.

*الانكشاف.. وأثر النهاية النتوقع



من المهم، لوجستي، في اي حرب، ان نعمد إلى منطلق لتطوير نهج فعال للتعامل مع حرب طويلة الأمد ،والحقيقة انه يجب على الغرب أيضًا أن يواصل تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا للدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها الآن - ولتحرير المزيد حيثما أمكن ذلك. بينما تسعى أوكرانيا بمرور الوقت إلى تحقيق مستقبلها الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ، تحتاج الولايات المتحدة ودول الناتو إلى تقديم التزام أمني لضمان امتلاك أوكرانيا للأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد روسيا على المدى الطويل ، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة. عمل من أجل إسرائيل لعقود. يجب على واشنطن أيضًا أن تستكشف مع حلفائها إمكانية زيادة عضوية أوكرانيا الموعودة في الاتحاد الأوروبي بعضوية نهائية في الناتو نفسه.



.. ومن سيناريو النهايات، من المرجح أن يظل خط المواجهة البالغ طوله 600 ميل في مكانه في المستقبل المنظور.

.. ويحتاج القادة الغربيون إلى العودة إلى أعمال احتواء التهديد الروسي. سيتطلب ذلك الإبقاء على جميع العقوبات المالية والتجارية والاقتصادية التي فرضوها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة في عام 2014 . كما يعني مواصلة جهودهم لإنهاء الاعتماد على صادرات الطاقة الروسية. ويستلزم القيام بكل ما هو ممكن لمنع وصول روسيا إلى التقنيات اللازمة للحفاظ على اقتصادها ، بما في ذلك في قطاع الدفاع.

.. وغالبا، وهذا المهم:

سوف تتطلب سياسة الاحتواء طويلة الأمد والفعالة استمرار العزلة السياسية لروسيا. يساعد استبعاد موسكو من الأحداث الرياضية والثقافية على ضمان تلك العزلة ، كما هو الحال مع الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تظهر عدم وجود دعم لحربها غير القانونية ضد أوكرانيا. لكن من الضروري بذل جهد غربي أكثر تضافرًا لإثبات للدول في جنوب الكرة الأرضية أن الاصطفاف مع موسكو - أو عدم الانحياز نفسه - يؤدي في النهاية إلى تآكل أسس السلام والأمن التي يقوم عليها النظام الدولي. هذا لا يعني أن كل الدول بحاجة إلى تبني الإستراتيجية الاقتصادية للغرب. إنه يعني إقناعهم بأن روسيا مخطئة وأن سلوكها هو السبب الأساسي لمحنتهم الاقتصادية. كجزء من هذا الجهد ، يمكن لواشنطن وشركائها الغربيين فعل المزيد لمعالجة مشكلة الغذاء ،

.. وسيتطلب احتواء روسيا من الغرب الحفاظ على موقف رادع قوي ليس فقط ضد التهديدات العسكرية ولكن التهديدات لمؤسساته ومجتمعاته أيضًا. وهذا يعني أنه سيتعين على أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي أكثر مما لديها بالفعل ردًا على العدوان الروسي منذ عام 2014. وستحتاج الولايات المتحدة إلى البقاء منخرطة في أوروبا حتى في الوقت الذي تكرس فيه المزيد والمزيد من الجهود لمواجهة التحدي الصيني في الهند. المحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج دول الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهودها الفردية والمشتركة لإحباط التدخل الروسي في انتخاباتها والرد بقوة على التخويف الاقتصادي والتدخل السياسي وأشكال الحرب المختلطة الأخرى. على الرغم من تدمير أجزاء من الجيش الروسي ، لا تزال موسكو تشكل تهديدًا كبيرًا للغرب.

.. ومع ذلك، يقال ان ملف أوكرانيا-روسيا، في مجلس الأمن، يدخل من باب ليواجه بوابات، وفي مجلس الأمن، هناك من يسمع(...) يستمع إلى أهمية أن يتم اختيار الحوار والدبلوماسية كسبيل لتسوية الأزمة.. وهذا قد يتطلب إطالة أمد الحرب، لما بعد الأشهر الأولى من منتصف العام 2023.