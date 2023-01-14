متحدث الوزراء: الطلاب فى شمال سيناء فرحون لانتظام الدراسة وهذا إنجاز كبير

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن انتظام العملية التعليمية في المدارس والجامعات بشمال سيناء، يعد إنجازًا كبيرًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شمال سيناء أصبحت بها 5 جامعات، ما يؤكد اهتمام الدولة بعملية التعليم، لافتًا إلى أن انتظام الدراسة دون انقطاع إنجاز كبير، لم يكن موجود سابقًا بسبب العمليات الإرهابية التي تتعرض لها شمال سيناء.

وأردف: "الطلبة فرحون لأنهم انتظموا في الدراسة دون انقطاع، ولم تعد الدراسة تتوقف لعملية هنا أو هناك".

وأشار إلى أن جامعة العريش وحدها بها 7 آلاف و300 طالب في 11 كلية، سواء من أبناء سيناء أو أبناء محافظات أخرى، وهو رسالة أخرى إيجابية تؤكد اطمئنان الأهالي لإرسال أبنائهم للتعلم في سيناء.