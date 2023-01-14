السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هكذا تساند «حياة كريمة» المواطنين لإطلاق مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

على مدار 4 أعوام استطاعت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تلبية مطالب المواطنين في العديد من المناطق الريفية التي تتبع لها والتي حققت فيها تنمية ضخمة في جميع المجالات حتى أنها اهتمت بتدعيم ومساعدة المواطنين في تمويل وإطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة الفرصة لهم للتسويق لمنتجاتهم عبر المعارض الدولية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما قامت المبادرة الرئاسية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بضخ تمويلات ضخمة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات لتشجيع والمساهمة في تنفيذ مشروعات المواطنين وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل قارب على المليار جنيه.

وتتضمن العديد من المهام أهمها تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب والمرأة؛ من خلال إتاحة التمويلات والمساعدات والاستشارات الفنية والدورات التدريبية اللازمة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة وإدارتها بنجاح.

ورش تعليم الحرف اليدوية

كما حرصت المبادرة خلال القوافل الثقافية التي جابت القرى خلال الأشهر الماضية على توفير ورش لتعليم العديد من الحرف اليدوية والتراثية كالخزف والتطريز وصناعة الحُلى والديكوباج وعجينة السيراميك والخيامية والرسم بالحرق على الجلد والخشب وغيرها، وذلك لشغل أوقات الفراغ وإيجاد مصدر دخل إضافى للمواطنين

تسويق المنتجات في المعارض الدولية

وأتاحت مبادرة حياة كريمة، جناحا باسمها في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته الماضية لعرض منتجات المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسويق منتجاتهم وعرضها على الجمهور وإتاحة الفرص لهم لتوسيع نطاق تسويقهم.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة حياة كريمه ورش تعليم الحرف اليدوية تسويق المنتجات في المعارض مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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