متحدث الوزراء: «الفلاح أقل المستفيدين من ارتفاع أسعار القمح»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في آخر اجتماعاته مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بدعم المزارعين بحزمة إضافية وتشجيعهم على توريد القمح في الموسم الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دعم الدولة دائم للفلاح، مردفًا: "نعي أن الفلاح أقل المستفيدين من ارتفاع الأسعار، حتى في السلع التي ينتجها (القمح)، وأن من يستفيد هم التجار وليس الفلاح".

ولفت إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بأهمية الدعم للفلاح، وآخر مظاهر ذلك هو توجيهه للحكومة لإقرار حزمة إضافية للفلاح بشأن توريد محصول القمح، ليصبح سعر إردب القمح أعلى من ألف جنيه، منوهًا بأن مجلس الوزراء سيناقش هذا الأمر في اجتماعه المقبل وإقرار ما وجه به الرئيس السيسي بإضافة حافز جديد للتوريد من أجل مساعدة الفلاحين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية ورسالة من الدولة بأنها تشجع وتدعم الفلاح المصري.