توافد الزائرين على ضريح الإمام علي زين العابدين للمشاركة في مولده (صور)

توافد منذ قليل المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية على ضريح ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، للمشاركة في الليلة الختامية لمولده.

وقال الشيخ أحمد البهي أمام وخطيب مسجد الإمام علي زين العابدين، إن ضريح الإمام زين العابدين مفتوح أمام الزائرين والمشاركين في فعاليات المولد، لأن هذا اليوم يعد مناسبة دينية جميلة ينتظرها المحبين كل عام بحالة من الشغف، حيث أن الإمام الملقب بالسجاد له أسرار ونفحات وفيوضات مع أهل مصر.

وتابع "البهي" في تصريحات له، أن هناك حضرات صوفية ستقام حول ضريح الإمام علي زين العابدين لبعض الطرق التي حصلت على تصريح بذلك، حيث أنه معروف للجميع أن الصوفية تختفي وتحفل بذكرى الإمام زين العابدين بقراءة الأوراد وآيات القرآن الكريم.

وكانت الطرق الصوفية جهزت 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين في الفعاليات، حيث قامت الطريقة الضيفية الخلوتية بتجهيز عدة ساحات تابعة لها لاستقبال زوار وأحباب الإمام على زين العابدين، حيث تعد الضيفية أكثر الطرق اهتماماً بخدمة المريدين والزائرين القادمين للمشاركة في فعاليات آل بيت رسول الله، رضوان الله عليهم أجمعين.