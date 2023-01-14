السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

«تعليم مطروح» يعلن البيان الإحصائي لامتحانات الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، البيان الإحصائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام (إلكترونيًا وورقيًا) والخاصة بالطلاب النظامي والمنازل بديوان المديرية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه اطمأن من رؤساء اللجان على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات اليوم الأول (الفترة الصباحية) في كل اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن ١١٧٥طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية وتغيب ثلاثة عشر طالبًا وبذات الإحصائية أدى الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق خلال الفترة الثانية أمام ثمانية لجان إلكترونية.

وأشار شحاتة، إلى أنه بالنسبة للامتحان الورقي الخاص بطلاب المنازل أدى ٥٨٥ طالبًا امتحانيّ اللغة العربية والفلسفة وتغيب أربعة وذلك أمام 11 لجنة.

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