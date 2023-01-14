فارق سن زوجها وخلاف محمد رمضان.. سبب تصدر إلهام عبدالبديع التريند؟

أثارت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع ضجة واسعة منذ أمس بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها ببرنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار، ما جعلها تتصدر التريند بمواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

سبب تصدر إلهام عبدالبديع التريند

ويرصد الدستور أبرز تصريحات “إلهام” التي جعلتها تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة بعد عرض حلقة برنامج “نص الكلام”، حيث ظهرت مع الإعلامية رغدة شلهوب لتكشف العديد من الأسرار الفنية وحياتها الشخصية والتي كانت معظمها بمثابة صدمة لجمهورها.

خلاف محمد رمضان

في إحدى فقرات البرنامج وجهت الإعلامية رغدة شلهوب سؤال لضيفتها إلهام عبد البديع إن اتاحت فرصة الغناء لها كـ ديو أي من المغنيين ستختار تامر حسني أم محمد رمضان، لتتردد إلهام في إجابتها وتختار بالنهاية تامر حسني، فسألتها مقدمة البرنامج عن سبب خلافها مع الفنان محمد رمضان، لتجيب أنه ليس خلاف بالمعنى الحرفي ولكن مجرد سوء تفاهم.

وأوضحت “إلهام” أنها كانت تجلس مع محمد رمضان في مكتبه للتشاور في أحد الأعمال الفنية، وأخبرها أنه اختار الفنانة حلا شيحا لتكون البطلة، وأشارت إلى أنها هنئته ولكنه قال لها إنه يريدها في عمل فني آخر فيما بعد، ولكنها تعتذر له أنها تنشغل بعمل فني أخر مع الزعيم عادل إمام وهو “فلانتينو” وقتها، خاصة وأنها قد اعتذرت عن المشاركة في “عوالم خفية” من قبل، لافتة إلى أنها تفاجأت بأن محمد رمضان لم يفهم قصدها وأخذ الأمر بمحمل أخر، وأكدت أنها تكن له كل الحب والتقدير وتتمنى العمل معه.

فارق السن بينها وبين زوجها

قالت إلهام عبد البديع إنها لم تعلم في بداية علاقتها العاطفية بزوجها الملحن وليد سامي أنه يصغرها في السن بثمان سنوات، مشيرة إلى أنها تفاجئت عندما علمت بالأمر، مردفة: “اتصدمت شويه لما عرفت في الأول، واتلخبطت جدًا، وقلت يمكن عشان كده بنتخانق كتير، لما كنت في سنة كنت زيه، فبحاول أقول لنفسي أقدر ظروفه في الوقت ده، انتي لما كنتي في السن ده كنتي مجنونة وطايشة”.

وأشارت إلى أنها تعطي لزوجها مساحته الخاصة، لافتة إلى أن الكثير كانوا يقولون إن هذه العلاقة لن تنجح بسبب فارق السن، موضحة أن أسرتها كانت معترضة على الفكرة في البداية، بالإضافة إلى أن أسرة زوجها كانت قلقلة من الفكرة في البداية ولكن بعد مقابلتها لهم أصبح الأمر مختلفًا.