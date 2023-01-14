السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فارق سن زوجها وخلاف محمد رمضان.. سبب تصدر إلهام عبدالبديع التريند؟

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

أثارت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع ضجة واسعة منذ أمس بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها ببرنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار، ما جعلها تتصدر التريند بمواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

سبب تصدر إلهام عبدالبديع التريند

ويرصد الدستور أبرز تصريحات “إلهام” التي جعلتها تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة بعد عرض حلقة برنامج “نص الكلام”، حيث ظهرت مع الإعلامية رغدة شلهوب لتكشف العديد من الأسرار الفنية وحياتها الشخصية والتي كانت معظمها بمثابة صدمة لجمهورها.

خلاف محمد رمضان

في إحدى فقرات البرنامج وجهت الإعلامية رغدة شلهوب سؤال لضيفتها إلهام عبد البديع إن اتاحت فرصة الغناء لها كـ ديو أي من المغنيين ستختار تامر حسني أم محمد رمضان، لتتردد إلهام في إجابتها وتختار بالنهاية تامر حسني، فسألتها مقدمة البرنامج عن سبب خلافها مع الفنان محمد رمضان، لتجيب أنه ليس خلاف بالمعنى الحرفي ولكن مجرد سوء تفاهم.

وأوضحت “إلهام” أنها كانت تجلس مع محمد رمضان في مكتبه للتشاور في أحد الأعمال الفنية، وأخبرها أنه اختار الفنانة حلا شيحا لتكون البطلة، وأشارت إلى أنها هنئته ولكنه قال لها إنه يريدها في عمل فني آخر فيما بعد، ولكنها تعتذر له أنها تنشغل بعمل فني أخر مع الزعيم عادل إمام وهو “فلانتينو” وقتها، خاصة وأنها قد اعتذرت عن المشاركة في “عوالم خفية” من قبل، لافتة إلى أنها تفاجأت بأن محمد رمضان لم يفهم قصدها وأخذ الأمر بمحمل أخر، وأكدت أنها تكن له كل الحب والتقدير وتتمنى العمل معه.

فارق السن بينها وبين زوجها

قالت إلهام عبد البديع إنها لم تعلم في بداية علاقتها العاطفية بزوجها الملحن وليد سامي أنه يصغرها في السن بثمان سنوات، مشيرة إلى أنها تفاجئت عندما علمت بالأمر، مردفة: “اتصدمت شويه لما عرفت في الأول، واتلخبطت جدًا، وقلت يمكن عشان كده بنتخانق كتير، لما كنت في سنة كنت زيه، فبحاول أقول لنفسي أقدر ظروفه في الوقت ده، انتي لما كنتي في السن ده كنتي مجنونة وطايشة”.

حاولت الانتحار.. أبرز تصريحات إلهام عبد البديع

إلهام عبدالبديع تحكى تفاصيل صدمتها بسبب فقدان جدتها

وأشارت إلى أنها تعطي لزوجها مساحته الخاصة، لافتة إلى أن الكثير كانوا يقولون إن هذه العلاقة لن تنجح بسبب فارق السن، موضحة أن أسرتها كانت معترضة على الفكرة في البداية، بالإضافة إلى أن أسرة زوجها كانت قلقلة من الفكرة في البداية ولكن بعد مقابلتها لهم أصبح الأمر مختلفًا.

إلهام عبدالبديع محمد رمضان تصدر زوج زوجة التريند فارق السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

البنك الدولى: البلدان العربية المصدرة للنفط حققت زيادة فى إنتاجها خلال 2022

«البترول»: انعقاد أول جمعية تأسيسية لـ«الصودا آش» 30 يناير

المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب

«تعليم مطروح» يعلن البيان الإحصائي لامتحانات الصف الأول الثانوي

ضبط شخص بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى