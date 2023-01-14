السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

على مساحة مليون فدان.. «الدلتا الجديدة» أكبر مشروع زراعي في مصر

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة

يعتبر مشروع الدلتا الجديدة أكبر مشروع زراعي في مصر، ذلك المشروع القومي التي تعطيه الدولة المصرية أولويتها ويساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي، ويقام مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان وقد تم البدء في تنفيذه في ينايرعام 2021، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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يشمل مشروع الدلتا الجديدة، مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة، ففي مشروع مستقبل مصر يقع على  امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة" الجديد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق على مساحة 500 ألف فدان، تم استزراع ما يقرب من 350 ألف فدان من خلال استغلال المياه الجوفية الموجودة في المنطقة، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا في الموسم الصيفي والموسم الشتوي، لإنتاج أجود المحاصيل الزراعية والتي يصل إجمالي استثمارتها لـ5 مليارات جنيها.

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وفي مشروع محور الضبعة تم استصلاح 500 ألف فدان، وهو يقام غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، وقد تم اكتشاف أن هناك أكثر من 90% من مساحة المشروع تصلح لزراعة المحاصيل الزراعية من ضمنها البقوليا، بعض أنواع الفاكهة، القمح، والذرة.

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ويساهم مشروع الدلتا الجديدة، في الناتج المحلي بنسب تتراوح ما بين  15%، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف التصنيع الزراعى، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية، وذلك ضمن خطة مصر المستدامة 2030 في ملف تدعيم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

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