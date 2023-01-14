السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للأيتام ومجهولي الأب.. شروط وإجراءات الحصول على معاش الطفل

الحصول على معاش الطفل
الحصول على معاش الطفل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن "معاش الطفل" يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط إنتظامهـم بالتعليم الأساسي.

أما عن الشروط والأحكام، أشارت الوزارة  عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لابد وأن يكون الطفل ليس له مصدر دخل ثابت.

وفيما يخص اجراءات الحصول على الخدمة، أكدت الوزارة أنه لا بد:-

​يقدم طلب الحصول على المعاش على طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامـة. 

الفئات المستحقة:

 الأطفال الأيتام أو مجهولـي الأب أو الأبوين.

 أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

 أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.

نادي الأطفال

 وفى سياق أخر، أكدت وزارة التضامن ان نادى الأطفال يعد بمثابة مؤسسة إجتماعية تربوية تنشئها الشئون الإجتماعية بغرض توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الخامسة عشـــر وذلك عن طـريق شغل أوقـات  فراغهم وذلك بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.

 

اجراءات الحصول على الخدمة
يتقدم ولى أمر الطفل بطلب التحاق بالنادي على االأستمارة المعدة لذلك مرفقاً به الآتي:

 خطاب معتمد من المدرسة التى يتبعها الطفل موضحاً به تاريخ مـيلاده والسنة الدراسية المقيد بها وصورة من شهادة الميلاد.

صورتين فوتوغرافيتين حديثة للطفل.

إستمارة صحية موضحاً بها حالة الطفل الصحية من واقع البطاقة الصحية المدرسية​.

مكتبة الأطفال

تعتبر المكتبة موسوعة ثقافية إجتماعية تربوية تهدف إلى تنمية قدرات الطفل من سن السادسة إلى سن الخامسة عشر من خلال تقديم المعلومات الثقافية باستخدام الأساليب والوسائل العلمية الحديثة والتي تساعد على نمو شخصية الطفل وتوسيع مداركه.

جدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت صرف معاش الطفل  وبحد اقصى ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة.

التضامن الاجتماعي البطاقة الصحية الشئون الاجتماعية الفئات المستحقة الوسائل العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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