لجنة تلقي طلبات المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة تبدأ عملها غدا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه بناءً على ما انتهى إليه مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي تم عقده بالمحافظة في ديسمبر ٢٠٢٢، فقد تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة التي ستبدأ عملها غدا ١٥ يناير ٢٠٢٣ في تلقي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية بالدور الثالث بديوان عام المحافظة أمام مكتب التفتيش المالي والإداري.

وأوضح المستشار محمد بكر صباح المستشار القانوني ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة أنه سيتم تلقي الطلبات بناء على قرار محافظ مطروح رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة تلقي طلبات المستثمرين برئاسة محمد جابر مدير التفتيش المالي والإداري وعضوية جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى ضوابط وإجراءات أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 404 لسنة 2022 بشأن التقدم بالطلبات للفرص الاستثمارية.

وأضاف أن لابد الاستيفاء الشكلي للطلبات المقدمة لإقامة مشروعات اللجنة وفقاً لنموذج طلبات الفرص الاستثمارية المرفق على النحو التالي "طلب الشركة علي أن يتم توقيع الطلب ممن له حق الادارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله، في حالة تقديم طلب من الشركة تحت التأسيس يلزم تقديم الطلب من خلال وكيل عن المؤسسين على أن يرفق بالطلب توكيلات المساهمين للسيد وكيل المؤسسين، دراسة جدوى المشروع معتمدة من إحدى المكاتب المتخصصة وليس من المستثمر/الشركة/المنشأة مقدمة الطلب ذاتها، مرفق بها البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع".

وتابع أن تضمن نموذج طلبات الفرص الاستثمارية أيضا “رسم كروكي مبسط يبين كيفية استغلال المساحة المطلوبة، سابقة الخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص المطلوب وتكون عن النحو الآتي سنوات الخبرة في مجال العمل والسوق بشكل عام وسنوات الخبرة في مجال نطاق العمل محل الطلب والمشاريع التي نفذت مع الجهات الحكومية أو المحافظة (إن وجدت) و تقديم بيان بالأعمال المماثلة في ذات المجال، مستندات الملاءة المالية للشركات (أخر مركز مالي معتمد عن آخر ثلاثة أعوام أو كشف حساب بنكي عن آخر عام باسم الشركة) بما يفيد حيازة الشركة لما يعادل نسبة من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من إجمالي التكاليف الاستثمارية الواردة بدراسة الجدوى للمشروع وفي حالة تقديم الملاءة المالية للشركات تحت التأسيس فيلزم التقدم بمستندات الملاءة المالية عن كل مساهم أو شريك بصورة شخصية كل على حدة.

وأشار إلى أن نموذج طلبات الفرص الاستثمارية تضمن "مستخرج سجل تجارى حديث لم يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكور اسمه بالسجل التجاري وله الحق في الإدارة والتوقيع، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر له، إقرار بالالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والمالية المطبقة لدى المحافظة على أن تتضمن الموافقة على السعر ونظام التصرف وطريقة السداد، ‏إقرار بمعاينة الموقع المعاينة النافية لأي جهالة أما فيما يتعلق بالتعاقد بنظام المشاركة يتم موافاة المحافظة فضلاً عن ما سلف بيانه بـ“ الايرادات المتوقعة، نسبة المحافظة من الأرباح، عمر المشروع المقترح”.

وأكد المستشار محمد بكر صباح المستشار القانوني ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة انه سيتم رفع الطلبات المستوفاة بعد ذلك إلى محافظ مطروح لإحالتها للجنة ترويج المشروعات الاستثمارية برئاسة المحافظ لإعمال شئونها.