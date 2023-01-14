القبض على وكيل نيابة «مزيف» بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب انتحل صفة وكيل نيابة بمنطقة التبين، واستولى على سيارة من مواطن عن طريق النصب.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور المتهم بكمين أمني بمنطقة التبين، وبسؤاله عن بطاقته الشخصية أبرز كارنيه نيابة عامة وادعى أنه وكيل النائب العام.

وبالفحص تبين أن الكارنيه مزور، وبعمل التحريات حول المتهم تبين أنه ينتحل صفة وكيل نيابة، كما وزور شهادة جامعية من بريطانيا.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بالاستيلاء على سيارة من أحد المواطنين مستغلا صفته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.