السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على وكيل نيابة «مزيف» بالتبين

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب انتحل صفة وكيل نيابة بمنطقة التبين، واستولى على سيارة من مواطن عن طريق النصب.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور المتهم بكمين أمني بمنطقة التبين، وبسؤاله عن بطاقته الشخصية أبرز كارنيه نيابة عامة وادعى أنه وكيل النائب العام.

وبالفحص تبين أن الكارنيه مزور، وبعمل التحريات حول المتهم تبين أنه ينتحل صفة وكيل نيابة، كما وزور شهادة جامعية من بريطانيا.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بالاستيلاء على سيارة من أحد المواطنين مستغلا صفته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القبض على شاب انتحل صفة وكيل نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

القبض على وكيل نيابة «مزيف» بالتبين

اقتصادى يوضح أهمية مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد عبر البطاقة التموينية

وزير الطاقة الإماراتى: العالم سيظل فى حاجة للغاز الطبيعى لفترة طويلة

«ضحك على بنتى وخلى بيها».. تفاصيل واقعة قتل عريس كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى