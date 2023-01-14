لتلبية احتياجات المواطنين.. تنفيذ محطة مياه منيل شيحة المدمجة في أبو النمرس

ضمن مشروعات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي مشروع محطة مياه منيل شيحة المدمجة، بمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، والذي تم تنفيذه في مايو 2021، لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق بمدينة أبو النمرس، وذلك ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالبنية التحتية.

تُقام محطة مياه منيل شيحة المدمجة، على مساحة 3500م2 مربع، لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه، التي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3؛ لخدمة أهالي مدينة أبو النمرس بالكامل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة، بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيه.

يأتي مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبو النمرس، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد 6 وحدات كومباكت ورفع كفاءتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين.

وتشهد محافظة الجيزة طفرة كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي ساعدت في زيادة تقدر بـ 600 ألف م 3 يوميًا للطاقة الإنتاجية خلال الثلاث سنوات الماضية، لتصل إجمالي ما يتم إنتاجه يوميًا لخدمة المواطنين حوالي 2.8 مليون م3.

وافتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبوالنمرس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد عدد 6 وحدات كومباكت ورفع كفائتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتلبية احتياجات المواطنين.