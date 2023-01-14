السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات الموسم الشتوى مستمرة على قنوات «المتحدة».. التفاصيل كاملة

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أصبح الموسم الشتوي في الدراما التليفزيونية المصرية من المواسم القوية خلال السنوات الماضية، وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكثير من المسلسلات على مدار العام، ونقدم خلال التقرير التالي تفاصيل المسلسلات الجديدة المقرر عرضها قريبا.

مسلسلات الموسم الشتوي الجديد

خلال الأيام القليلة المقبلة تعرض شبكة قنوات «أون» حكايتين من مسلسل «الحكايات» باسم «حكايات جروب المامميز» و«حكايات جروب الدفعة»، على أن تعرض كل قصة من 15 حلقة لتكمل الحكايات ما بدأته القناة بعرض حكاية «جروب العيلة» بشكل حصري عبر قنوات ON، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it.

«حكايات المماميز» بطولة النجوم خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، انتصار، حجاج عبدالعظيم، هبة عبدالغني، وحكايات جروب الدفعة بطولة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي.

مسلسل تياترو

وخلال الفترة القريبة يعرض مسلسل «تياترو»، حيث كشف المنتج هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني، عن تفاصيل جديدة حول مشروع «تياترو» أضخم مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة يقدم مواهب جديدة للمرة الأولى تم اختيارهم بعناية فائقة وبإشراف من نقابة المهن التمثيلية.

مسلسل "تياترو" من تأليف مجموعة من الشباب في ورشة عمل مكونة من إسماعيل إبراهيم وطارق علي ومحمد علي ومصطفى علي، ومن إخراج رءوف عبدالعزيز، وبطولة مجموعة من الشباب.

مسلسل الأصلي

وتصور النجمة ريهام عبدالغفور حاليا مسلسل «الأصلي»، وهو بطولة مطلقة جديدة لها في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية ابنة عائلة الأصلي الشهيرة التي تحاول خلال الأحداث أن تحافظ على ثروة والدها بعد التعرض لعدد من المخاطر، والتحديات التي تحاول أن تضيع العائلة وثروتها وتقف بقوة أمام تلك التحديات.

يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد سعيد عبدالغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفه، محمد درويش، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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