يبدأ طرحها غدًا.. أماكن وآلية تقسيط وحدات سكن ودار مصر وجنة

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الأحد، طرح وحدات سكنية ضمن محاور سكن مصر ودار مصر وجنة، جاهزة للتسليم الفوري، فى عدد من المدن الجديدة، تلبية لطلبات المواطنين وآلية الوزارة فى توفير سكن يلائم كل الشرائح المجتمعية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان، تجري عملية الحجز من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،http://www.hdb-reservation.com"، لحجز 2,291 وحدة سكنية، بمشروعى "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي، و"قطامية جاردنز"، حيث تطرح الوزارة حصتها بهذا المشروع الذى نفذته إحدى شركات القطاع الخاص، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بينما يبدأ حجز وحدات "قطامية جاردنز" من الساعة 10 صباح يوم الأربعاء 15 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".



يتم طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، بجانب طرح 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعلنت الوزارة عن أن مبلغ جدية الحجز بالنسبة لوحدات "الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي"، ستكون 60 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات "قطامية جاردنز"، 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20%، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.



كما أعلنت أيضًا عن أنه يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أى مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.