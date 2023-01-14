وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 43 مسجدًا يوم الجمعة 20 / 1 / 2023م، منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا..
وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2. التوبة – بنهو - طهطا
3. آل مناسي – الصفيحة - طهطا
4. علي بن أبي طالب – شطورة
5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا
6. الرحمن – نجع حمد - طهطا
7. محمد فرغلي – الكوم الأصفر - طهطا
8. الكناعره – ساحل - طهطا
9. نجع العرب – الهيشة - طما
10. الهداية – نجع حمد - طهطا
11. آل توما – التوادر- البلينا
12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13. هيبه – بني حسين - أسيوط
14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية
15. اليوسفي- مدينة ديروط
16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
17. الشرقي- البيشة - أشمون
18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد
20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
21. الطرابيشي – ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوي - طامية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23. الوهاب – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
25. التوبة - قومبانية البرنوجي – مركز دمنهور
26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
27. حسين عبيدي – العبايدة- سيدي سالم
28. عزبة السعدي – الشمارقة – كفر الشيخ
29. الشيخ غازي – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
30. آل حمد – فاو بحري - دشنا
31. المقام الأهلي – الغرابلية - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1. الحسوة- كاترين
2. بنت السلطان- رأس سدر
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3. النعماني – سرس الليان
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
4. آل وهمان – دير القصير – القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. الرحمن الشافعي اللبان - المحمودية
6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد
7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
8. الرفاعي – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
9. أبو سرور- الزنكلون
10. أبو علوان – قرملة - بلبيس
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2