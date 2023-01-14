السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 43 مسجدًا يوم الجمعة 20 / 1 / 2023م، منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا..

 وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2.  التوبة – بنهو - طهطا
3.  آل مناسي – الصفيحة - طهطا
4.  علي بن أبي طالب – شطورة 
5.  عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا
6.  الرحمن – نجع حمد - طهطا
7.  محمد فرغلي – الكوم الأصفر - طهطا
8.  الكناعره – ساحل - طهطا
9.  نجع العرب – الهيشة - طما
10.  الهداية – نجع حمد - طهطا
11.  آل توما – التوادر- البلينا
12.  الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13.  هيبه – بني حسين - أسيوط
14.  ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية
15.  اليوسفي- مدينة ديروط
16.  الرحمن – عزبة التحرير- ديروط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
17.  الشرقي- البيشة - أشمون
18.  نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
19.  الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد
20.  الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية –  أبو صوير


مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
21.  الطرابيشي – ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
22.  الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوي - طامية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23.  الوهاب – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
24.  الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
25.  التوبة - قومبانية البرنوجي – مركز دمنهور
26.  الزعيرة – بطورس – أبو حمص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
27.  حسين عبيدي – العبايدة- سيدي سالم
28.  عزبة السعدي – الشمارقة – كفر الشيخ
29.  الشيخ غازي – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
30.  آل حمد – فاو بحري - دشنا
31.  المقام الأهلي – الغرابلية - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1.  الحسوة- كاترين
2.  بنت السلطان- رأس سدر
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3.  النعماني – سرس الليان 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
4.  آل وهمان – دير القصير – القوصية 
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
5.  الرحمن الشافعي اللبان - المحمودية
6.  شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد
7.  الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
8.  الرفاعي – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
9.  أبو سرور- الزنكلون
10.  أبو علوان – قرملة - بلبيس
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11.  الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
12.  السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2

مساجد الإحلال والتجديد الأوقاف مساجد صيانة الاحلال والتجديد أئمة وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«ضحك على بنتى وخلى بيها».. تفاصيل واقعة قتل عريس كرداسة

مسلسلات الموسم الشتوى مستمرة على قنوات «المتحدة».. التفاصيل كاملة

تحريك الدعوى خلال 3 أشهر.. مبادئ «الدستورية» فى قضية الزنا

الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كورونا» فى 5 أسابيع

الإدارية العليا توقف طعن وليد التلبانى تعليقًا لحين صدور حكم «الدستورية»

غدا.. افتتاح معرض أهلا رمضان في المنصورة بتخفيضات 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى