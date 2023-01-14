وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 43 مسجدًا يوم الجمعة 20 / 1 / 2023م، منها 31 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 585 مسجدًا، منها 475 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و110 مساجد صيانة وتطويرًا..

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

2. التوبة – بنهو - طهطا

3. آل مناسي – الصفيحة - طهطا

4. علي بن أبي طالب – شطورة

5. عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا

6. الرحمن – نجع حمد - طهطا

7. محمد فرغلي – الكوم الأصفر - طهطا

8. الكناعره – ساحل - طهطا

9. نجع العرب – الهيشة - طما

10. الهداية – نجع حمد - طهطا

11. آل توما – التوادر- البلينا

12. الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

13. هيبه – بني حسين - أسيوط

14. ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية

15. اليوسفي- مدينة ديروط

16. الرحمن – عزبة التحرير- ديروط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

17. الشرقي- البيشة - أشمون

18. نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

19. الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد

20. الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية – أبو صوير



مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

21. الطرابيشي – ميت طريف - دكرنس

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

22. الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوي - طامية

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

23. الوهاب – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

24. الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

25. التوبة - قومبانية البرنوجي – مركز دمنهور

26. الزعيرة – بطورس – أبو حمص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

27. حسين عبيدي – العبايدة- سيدي سالم

28. عزبة السعدي – الشمارقة – كفر الشيخ

29. الشيخ غازي – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

30. آل حمد – فاو بحري - دشنا

31. المقام الأهلي – الغرابلية - قوص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م المسجد وعنوانه

1. الحسوة- كاترين

2. بنت السلطان- رأس سدر

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. النعماني – سرس الليان

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

4. آل وهمان – دير القصير – القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. الرحمن الشافعي اللبان - المحمودية

6. شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد

7. الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

8. الرفاعي – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

9. أبو سرور- الزنكلون

10. أبو علوان – قرملة - بلبيس

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

11. الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

12. السلام – بجوار فاركو للأدوية - العامرية 2