بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ محطة الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان في الحوامدية 

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي مشروع محطة محطة رفع الصرف الصحي قرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، والذي شهد سنوات تعثر طويلة إلى أن تم تم تنفيذه في مايو 2021، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالبنية التحتية.

أقيمت محطة رفع الصرف الصحي قرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، على مساحة خط طرد بطول 2كم، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه، وتم افتتاحها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعمل محطة رفع الصرف الصحي قرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، بطاقة استيعابية للمحطة تصل إلى 17 ألف م3/يوم، وذلك لخدمة أهالي قرية الشيخ عتمان مدعومة بخط طرد بطول 2 كيلو لطرد مياه الصرف علي محطة معالجة الحوامدية، بتكلفة وصلت لـ12 مليون جنيه.

وتم العمل على تنفيذ توسعات بمحطة معالجة الحوامدية، بطاقة 25 ألف م 3/ يوم لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 50 ألف م ٣ يوميا، بجانب المتابعة الدورية على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في القرى المجاورة في نطاق المحافظة.

ويأتي مشروع محطة رفع الصرف الصحي قرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، في إطار خطة المحافظة نحو إيصال خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى بالمحافظة، استكمالاً للمشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الجيزة في قطاعات مياه الشرب والصرف.

وشهدت محافظة الجيزة على مدار السنوات القليلة الماضية تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه، والتي ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م3 لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 600 ألف متر مكعب.